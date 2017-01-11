الرئيس اليمني يعفي وزير حقوق الإنسان ويعينه سفيرا في المغرب

قرر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، إعفاء عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان في الحكومة المعترف بها دوليا ، من منصبه، وتعيينه سفيرا لليمن في المملكة المغربية.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الحكومية ” سبأ” فإن الأصبحي أدى اليمين الدستورية في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد ، أمام الرئيس هادي، بمناسبة تعيينه سفيراً ومفوضاً فوق العادة لليمن لدى المملكة المغربية.

وأمر الرئيس اليمني السفير الأصبحي العمل بما يلزم لتفعيل دور الدبلوماسية اليمنية في الخارج بما يهدف إلى إعطاء صورة شاملة عن البلاد التي تشهد حربا منذ قرابة عامين، وما تمر به من تحديات جراء تداعيات ما وصفها ” الأعمال الانقلابية” التي خلفها تحالف “الحوثي وصالح”.

وشدد هادي على أهمية التنسيق والعمل مع الدول الــ 18 الداعمة لليمن وقيادتها الشرعية في كل المراحل خلال مرحلة الحوار الوطني.

كما وجه الرئيس اليمني السفير الأصبحي إيلاء أوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في المغرب العناية والمتابعة من حيث الحرص على صرف المستحقات ومتابعة تحصيلهم العلمي.

يشار إلى أنه لم يعلن حتى الآن عن أي قرار آخر من قبل الرئيس هادي، يقضي بتعيين وزير جديد لحقوق الإنسان في اليمن، بدلا عن الأصبحي، الذي شغل هذا المنصب منذ أكثر من عامين، دون أن يعرف أيضا الأسباب التي استدعت إقالة الوزير اليمني.

ومؤخرا أصدر الرئيس اليمني سلسلة تغييرات في السلك الدبلوماسي شملت تعيين العديد من السفراء في دول مختلفة.