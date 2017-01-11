وزير الصحة يكرم الممرضة عبير العنزي لتبرعها بجزء من كبدها لطفلة لا تعرفها

كرم الدكتور “توفيق فوزان الربيعة” وزير الصحة، أثناء تواجده بمنطقة الجوف، الممرضة “عبير العنزي” لتبرعها بجزء من كبدها لطفله لاتعرفها, وقدم لها درع تكريمي بهذه المناسبة وشكر والدتها على تحفيزها لعمل الخير.

والتقى “الربيعة” خلال تفقده اليوم مستشفيات منطقة الجوف، بعدد من المواطنين، واستمع لمتطالبتهم وتطلعاتهم من القطاع الصحي مؤكداً أنها محل اهتمامه وسيقوم بمتابعتها.

وكان جولة وزير الصحة قد بدأت في مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي برفقه نائبه الدكتور “حمد الضويلع”، والدكتور “حسن الشهراني” مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الجوف، وعددا من مسئولي الوزارة، واطلع على قسم الطوارئ وعدد من الأقسام والأشعة وعيادات المستشفى , وقام بتجربة الاتصال المرئي بالمستشفى مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض , كما تفقد قسم قسطرة القلب الجاري تجهيزه لافتتاحه خلال الفترة القادمة, والتقى طاقم المهندين والأطباء الذي يعملون على تجهيزه وحثهم على سرعة افتتاحه لحاجة المنطقة لذلك.

وزار مركز السكر بسكاكا واطلع على ما قدمه من خدمات, وتجول على عدد من المرافق الصحية حيث اطلع على مبنى المديرية, وتفقد مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز وتجول فيه، مطلعاً على قسم الطوارئ وأقسام التنويم , بعدها زار مستشفى النساء والولادة وتفقد العيادات الخارجية وقسم الطوارئ , وختم زيارته بمركز صحي السوق والمطر.