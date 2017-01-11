الأمير متعب بن عبدالله يستقبل مدير مشروع التطوير بوزارة الحرس الوطني

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بمكتبه في الوزارة اليوم، مدير مشروع التطوير بوزارة الحرس الوطني اللواء فرانك موث .

وقلد سموه خلال الاستقبال اللواء فرانك موث رتبته الجديدة التي حصل عليها من الجيش الأمريكي ، مشيداً بما قام به طوال فترة عمله من جهود لتعزيز برامج التطوير والتدريب بين الوزارة والجيش الأمريكي في إطار ما يربط بينهما من تعاون مستمر.

حضر الاستقبال والتقليد معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبد المحسن بن عبدالعزيز التويجري ومعالي المستشار بمكتب سمو وزير الحرس الوطني الفريق أول فيصل بن عبد العزيز بن لبدة ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض ومعالي وكيل الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري ورؤساء الهيئات العسكرية بالحرس الوطني ، ونائب السفير القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض كريستوفر هينزيل .