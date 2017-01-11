إنفانتينو: قرار زيادة فرق المونديال اتخذ على أساس “معايير رياضية” وليس لجني الأموال

دافع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا القرار اتخذ على أساس “معايير رياضية” وليس لجني المزيد من الأموال.

وأفاد إنفانتينو بما وصفه بـ”التغيير التاريخي” أنه سيزيد عدد المنتخبات المشاركة في المونديال من 32 إلى 48 منتخبا بدءا من نسخة 2026.

وأوضح أن الأمر لا يتعلق “بقرار اقتصادي، بل على النقيض قرار كروي محض، جميع الصيغ لها ميزات من وجهة النظر المالية، ولكننا في وضع مريح لاتخاذ قرار يقوم على معايية رياضية”.

وبتفعيل النظام الجديد لكأس العالم اعتبارا من 2026 ، ستضم هذه البطولة 16 مجموعة تشمل كل منها 3 منتخبات يتأهل منها اثنان إلى المرحلة اللاحقة، واعتبارا من دور الـ32 سيتم تطبيق نظام خروج الخاسر، وبالتالي سيزيد عدد المباريات خلال البطولة من 64 و 80 لقاء.

وأكد إنفانتينو: “إنه قرار تاريخي، يدخل معه المونديال بشكل كامل القرن الحادي والعشرين”، لافتا إلى أن مشاركة المزيد من المنتخبات في المونديال سيرفع كفاءة الفرق المشاركة.

وبين في هذا الصدد: “أعتقد أن الكفاءة الحالية يمكن أن تزيد،إمكانية تأهل المزيد من الدول سيقدم فرصة لاستثمار المال في كرة القدم رفيعة المستوى”.

وأشار إلى أن “الرسالة التي نقلتها الأندية هي ضرورة عدم تغيير الجدول الزمني ومواعيد بطولات كأس العام، وهذا ما سنفعله، سيجري اللعب على مدار 32 يوما، مثل الآن بحد أقصى سبع مباريات، في 12 ملعبا مختلفا، ولكننا سنعطي فرصة الحلم لمزيد من الدول”.