بالصور.. أمير عسير يدشن عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة محايل عسير

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أن الجولات التفقدية التي قام بها سموه اليوم علي محافظات تهامة عسير هي بناء على توجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للإلتقاء بالمواطنين في مدنهم وتلمس احتياجاتهم .

مبينا سموه أن هذه الجولة كانت ناجحة بكل المقاييس وسوف يستمر في زيارة جميع محافظات المنطقة خلال العام الحالي .

وأضاف سمو أمير منطقة عسير أن المنطقة بكافة محافظاتها حظيت ولله الحمد بمشاريع جبارة منها ما تم تنفيذه ومنها الجاري تنفيذه وسترى النور قريبا على أرض الواقع .

مبينا سموه أن فعاليات مناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017م ستكون بمشيئة الله تعالى على مدار العام وسوف ينطلق الافتتاح الكبير لهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا غرة جماد الثانية وبإذن الله سوف تظهر مدينة أبها بالوجه والمكانة التي تستحقها لتكون عاصمة للسياحة العربية .

جاء ذلك خلال تدشين سموه عدد من المشاريع التنموية عصر اليوم بمحافظة محايل عسير.

وفور وصول سموه محافظة محايل عسير افتتح مجمع الواحة مول ومجمع البساتين مول كما تم

وضع حجر الاساس لمستشفى سنابل التخصصي بسعة 120 سرير و فندق سنابل فئة 4نجوم ومدينة البناء الحديثة ووقف آل الفلقي الخيري.

عقب ذلك دشن سموه مبنى المراقبة ببلدية محايل واطلع على آلية مراقبة الحركة التجارية في المحافظة عبر كاميرات المراقبة في غرفة التحكم التي أنشأتها البلدية .

ثم افتتح سمو أمير منطقة عسير مركز الأمير نايف الحضاري ودشن عدد من المشروعات البلدية والتعليمية والصحية في المحافظة والمراكز التابعة لها، بتكلفة بلغت أكثر من مليار وثلاثمائة مليون ريال، حيث بلغت تكلفة المشروعات التعليمية (149)مليون ريال، فيما بلغت تكلفة المشروعات البلدية المنفذة في المحافظة 158،141،75 ريال ، إضافة إلى مشروعات بلدية في مركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل بتكلفة بلغت (52) مليون ريال، وكذلك مشروعات بلدية قنا بتكلفة (61) مليون ريال، فيمابلغت تكلفة المشروعات الصحية (43) مليون ريال ، و بلغت مشاريع قطاع الكهرباء بتهامة عسير (584) مليون ريال، بالاضافة الى مشروعات لوزارة البيئة والمياه والزراعة بأكثر من 356 مليون ريال ، فيما بلغت المشروعات الصناعية والتقنية التي نفذتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (73) مليون ريال.

كما عقد سموه اجتماعاً بمديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي والبلدي بالمحافظة ناقش خلاله أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال كما التقي سموه بالأهالي في المركز الحضاري .

بعد ذلك افتتح سموه الامير فيصل بن خالد حديقة الملك سلمان النموذجية الواقعة على طريق الشعبين الرابط بين محافظتي محايل عسير ورجال ألمع، و التي تقدر مساحتها بـ 350 ألف متر مربع.

وفي نهاية الزيارة تسلم سموه عدد من الهدايا التذكارية بهذه المناسبة .