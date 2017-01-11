مجمع اللغة العربية الأردني يفوز بجائزة الملك فيصل

فاز مجمع اللغة العربية الأردني بجائزة الملك فيصل العالمية لعام 2017 لفرع اللغة العربية والأدب، فيما قُدمت الجائزة في فرع خدمة الإسلام للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأطلقت مؤسسة الملك فيصل الخيرية “جائزة الملك فيصل العالمية” التي مُنحت للمرة الأولى في 1979 لمكافأة الأفراد والمؤسسات على إنجازاتهم الفريدة في خمسة فروع مختلفة هي “خدمة الإسلام” و”الدراسات الإسلامية” و”اللغة العربية والأدب” و”الطب” و”العلوم”.

وفاز بالجائزة في فرع الدراسات الإسلامية هذا العام اللبناني رضوان السيد الأستاذ في كلية الآداب بالجامعة اللبنانية. وذهبت الجائزة في فرع الطب للياباني تادامتسو كيشيموتو أستاذ المناعة في مركز فرونتير لأبحاث المناعة بجامعة أوساكا.

وتقاسم السويسري دانيال لوس أستاذ الفيزياء النظرية بجامعة بازل والهولندي لورينس مولينكامب أستاذ الفيزياء التجريبية في معهدالفيزياء بجامعة فورتسبورج بألمانيا الجائزة في فرع العلوم. وفقا لرويترز.

ويحصل الفائز في كل فرع على ميدالية ذهبية يحمل وجهها الأول صورة الملك فيصل وفرع الجائزة باللغة العربية، فيما يحمل الوجه الثاني شعار الجائزة وفرعها باللغة الإنجليزية، إضافة إلى مبلغ 750 ألف ريال سعودي (حوالي 200 ألف دولار) وشهادة تقدير.