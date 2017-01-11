القيادة تعزي رئيس الإمارات في ضحايا تفجير قندهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في ضحايا التفجير الذي وقع في جمهورية أفغانستان الإسلامية وما نتج عنه من وفاة وإصابة عدد من المواطنين الإماراتيين.

وقال الملك المفدى : ” علمنا ببالغ الألم بنبأ التفجير الذي وقع في جمهورية أفغانستان الإسلامية ، وما نتج عنه من وفاة وإصابة عدد من المواطنين الإماراتيين ، وإننا إذ نُدين بشدة هذا العمل الإرهابي الدنيء ، لنشارك سموكم والشعب الإماراتي الشقيق ألم هذا المصاب ، معربين لكم ولأسر الضحايا وللشعب الإماراتي الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، وباسمنا عن بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل ، ويجنب الشعب الإماراتي الشقيق كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب ، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في ضحايا التفجير الذي وقع في جمهورية أفغانستان الإسلامية وما نتج عنه من وفاة وإصابة عدد من المواطنين الإماراتيين.

وقال سمو ولي العهد : ” علمت ببالغ الحزن بنبأ التفجير الذي وقع في جمهورية أفغانستان الإسلامية ، وما نتج عنه من وفاة وإصابة عدد من المواطنين الإماراتيين ، وأعرب لسموكم عن إدانتي الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي تجرمه كل الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية ، معبراً عن أصدق التعازي والمواساة لسموكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الشقيق ، راجياً المولى العزيز القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل ، ويحفظ الشعب الإماراتي الشقيق من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب ” .

و بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في ضحايا التفجير الآثم الذي وقع في جمهورية أفغانستان الإسلامية وما نتج عنه من وفاة وإصابة عدد من المواطنين الإماراتيين.

وقال سمو ولي ولي العهد: ” تلقيت بألم شديد نبأ التفجير الآثم الذي وقع في جمهورية أفغانستان الإسلامية ، وما نتج عنه من وفاة وإصابة عدد من المواطنين الإماراتيين ، وإنني إذ أُدين هذا العمل الإرهابي ، لأعرب لسموكم وللشعب الإماراتي الشقيق ، ولأسر الضحايا عن أحر التعازي والمواساة ، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل ، ويجنب دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب” .