 تعقيباً على ما نشره “جوال المناطق” ..مدير مطار الأمير سلطان: المطار سيشهد تطوير قادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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تعقيباً على ما نشره “جوال المناطق” ..مدير مطار الأمير سلطان: المطار سيشهد تطوير قادم

تعقيباً على ما نشره “جوال المناطق” ..مدير مطار الأمير سلطان: المطار سيشهد تطوير قادم
المناطق - محمد العمراني

تعقيبا على ما نشره “جوال المناطق” اليوم في زاوية بريد المشتركين بشأن مطالب بعض المسافرين من إدارة مطار الأمير سلطان بتبوك إفتتاح بوابة خروج أخرى لمواقف السيارات لفك الإختناق الحاصل حالياً..الخ ، فقد أوضح مدير عام مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك الأستاذ حميد الزبيدي  أن سبب الازدحام عند بوابة المواقف هو تزامن خروج الموظفين مع المسافرين في نفس الوقت وكذلك تسليم المواقف لمستثمر جديد من المستثمر السابق كما انه سوف يكون هناك تطوير قادم من قبل المستثمر الجديد لمواقف السيارات سيحدث نقله نوعيه للخدمه المقدمة للمسافرين الكرام ومن ضمن التطوير عمل بوابتين للدخول وبوابتين للخروج وأجهزة خدمة ذاتية للمحاسبة والخروج من المواقف  وكذلك عزل مواقف الموظفين عن المواقف المخصصة للمسافرين.
وبدورنا نشكر سعادة مدير عام مطار الأمير سلطان بتبوك على إهتمامه وتجاوبه مع مطالب المواطنين.

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