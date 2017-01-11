أمير القصيم : الجامعات السعودية واحدة من مواطن القوة بالمملكة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أنه مما أنعم الله على هذه البلاد أن وفق قادتها لرسم خطط بنائها وفق عمل متقن يتطور مع الزمن ، مع التسمك بالثوابت والقيم والدين ، ليضمن الحياة السعيدة ورغد العيش للأجيال المتعاقبة ، ويؤمن البلد من النكسات الاقتصادية من خلال تنويع الدخل.

وتحدث سموه عن تأكيد حكومة خادم الحرمين الشريفين تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على الدور الريادي للمملكة في تحقيق التميز من خلال إقرارها لرؤية 2030 ، والارتقاء بطموحات المواطن ، وتعزيز قدرته العلمية والمعرفية والابتكارية ، لافتاً الانتباه إلى أن الجامعات السعودية هي من أهم ركائز أهداف الرؤية ، لتقديم صورة متميزة لمؤسساتها التعليمية ، تنافس من خلالها المؤسسات العالمية ، وأن تكون خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل 200 جامعة دولية بحلول 2030 ، متأملاً أن تكون جامعة القصيم واحدة من ضمن هذه الجامعات.

وبين سمو الأمير فيصل بن مشعل أن عقد مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 2030 يأتي لوضع الرؤى الكفيلة بتفاعل الجامعات السعودية مع الرؤية عبر ورقات بحثية وندوات فكرية يطرحها المتخصصون لرسم خارطة طريق للعمل الجامعي خلال هذه الفترة الحيوية في تاريخ المملكة ، مشيراً إلى أنه من مقتضيات الضرورة لهذه المرحلة أن يعاد بناء الخطط الاستراتيجية للجامعات بما يتواكب مع طموحات الرؤية.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن النجاح الذي سيحققه المؤتمر وماسيخرج به من توصيات سيجعل للجامعات لها السبق في تحقيق الرؤية وأهدافها بشكل يعتمد عليه ليكون نموذجاً يحتذى به من القطاعات الأخرى ، محفزاً الطلاب ان يستهضوا طاقاتهم لاعدادهم للمستقبل ، شاكراً سموه معالي مدير جامعة القصيم على تبني الجامعة لهذا المؤتمر ، واصلاً شكره للجامعات والجهات المشاركة في فعاليات المؤتمر.

جاء ذلك خلال افتتاحه مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 2030 الذي تنظمه جامعة القصيم بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء ومدراء الجامعات السعودية والمسئولين بالمنطقة.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ، ثم عرض مرئي عن أهداف رؤية 2030 ، ومن الاهداف جعل خمس جامعات على الأقل من أفضل 200 جامعة على مستوى العالم ، متحدثاً عن جامعة القصيم التي تحوي اكثر من 70 تخصصاً ، و80 برنامجاً للدراسات العليا.

ثم كلمة ضيوف المؤتمر ألقاها نيابة عنهم ، معالي وزير الاقتصاد والتخطيط سابقاً المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ، الذي أبدى سعادته في ان يكون متحدثاً عن ضيوف المؤتمر ، شاكراً جامعة القصيم على الدعوة للمشاركة في المؤتمر ، موضحاً فيها أهمية مثل هذا المؤتمر في هذه المرحلة الهامة في حياة الوطن والتي تتطلب شراكة مجتمعية بين المواطنين والمسؤولين، بأن يستشعر كلا منهم دوره في تنمية الوطن، لأجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، مقدماً الشكر لجامعة القصيم على مبادرتها بإقامة هذا المؤتمر.

وأكد معالي الدكتور الجاسر على أن أهمية المؤتمر تنبع من سعيه لإيجاد حراك إيجابي بين الجامعات من ناحية والمجتمع من ناحية أخرى، من خلال عرض الرؤى والأبحاث والمقترحات التي تهدف إلى تحقيق دور الجامعات من خلال طرح المبادرات والدراسات والأبحاث.

وقال معاليه أن هذه الرؤية ترتكز على الاسس التي انطلقت منها لاعلان هذه الرؤية ، واعادة هندسة الاقتصاد الوطني والبناء الهيكلي والتنظيمي بالمملكة ، التي ستنعكس بشكل مباشر على رفاهية المواطن التي هو المستفيد الأول ، رافعاً اسمى الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الذي وصفه بمهندس هذه الرؤية ، ولسمو ولي العهد ، ولسمو ولي ولي العهد.

إثر ذلك رحب معالي مدير جامعة القصيم بسموه وبضيوف المؤتمر ، وأكد أننا في وقت نحن في أمس الحاجة، لتنظيم مؤتمر علمي يُبحث فيه عن دور الجامعات السعودية، في تفعيل رؤية مملكتنا 2030، ، إذ أن للجامعات دور محوري في تفعيل تلك الرؤية عبر مسارات عديدة، ويأتي المسار البحثي على رأسها، كونه هو معمار الجامعات، فبالأبحاث تتبلور الأفكار الخلاقة، التي تُمهد الطريق، لتنفيذ مبادرات الرؤية وبرامجها ومشاريعها، وكل ذلك يسهم بشكل فاعل، في بناء مقومات “الوطن الطموح”.

وقال معالي الدكتور الدواد : إن في هذه الجامعة الشاملة، التي حققت مؤخراً الاعتماد المؤسسي والبرامجي لعدد من كلياتها وبرامجها، يُعد محل فخر واعتزاز لنا منسوبي الجامعة، بأن مستوى المشاركة في هذا المؤتمر، تمثل في شخصيات ذات مستوى عال، من العلم والخبرة والتجربة.

وأضاف معاليه : لقد حان الوقت لأن تكون الجامعات السعودية منصة أكبر لتوليد الطاقات المنتجة في القطاع الخاص، كما أنه يتوجب علينا في الجامعات، الاستمرار في تطوير برامجنا التعليمية، لتخريج رواد الأعمال القادرين على المضي قدماً، نحو الاستثمار في مختلف المجالات، حيث أن الرؤية تتطلب مجتمعاً منتجاً.

وكشف مدير جامعة القصيم أن هذا المؤتمر قام بمشاركة أكثر من خمسة وعشرين جهة، شملت محاور المؤتمر الستة، التي تضمنت: نظم الحوكمة وإعادة الهيكلة، والخطط الاستراتيجية للجامعات، وخطة آفاق، والتنافسية بين الجامعات، والاستثمار في التعليم العام والعالي، ودور الجامعات في خدمة المجتمعات المحلية، وتعزيز الموارد الذاتية للجامعات ، مشيراً إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر استقبلت قرابة 100 مشاركة من عدد من الجامعات، مفيداً أنه بعد أعمال التحكيم الدقيق تم قبول 46 مشاركة ، ستطرح من خلال ثلاث ندوات علمية وثمان جلسات بحثية ، معلناً عن تأسيس جامعة القصيم لجائزة كتاب الجامعة ، وأنه سيخصص هذا العام عن رؤية 2030 ، شاكراً سموه على الحضور والرعاية ، واصلاً شكره لجميع المشاركين بالمؤتمر ، ولرؤساء وأعضاء اللجان العاملة على جهودهم الموفقة في الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر ، سائلاً الله أن يحفظ علينا ديننا ووطننا وولاة أمرنا ، وأن يديم علينا نعمه الأمن ورغد العيش، ويحفظ جنودنا وينصرنا على أعدائنا.

ثم كرم سموه الجهات المشاركة والداعمة لإنجاح هذا المؤتمر ، كما تسلم سمو الأمير فيصل بن مشعل درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

من جانب آخر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة القصيم وصحيفة الوطن ، حيث وقعها المشرف العام على المركز الإعلامي بجامعة القصيم فهد بن نومة من طرف الجامعة ، ورئيس تحرير جريدة الوطن الدكتور عثمان الصيني من طرف الصحيفة ، وتهدف الاتفاقية على تبادل الخبرات والشراكة بين الطرفين في الجانب الاعلامي وتخصص الصحيفة بتغطية اخبار ونشاطات الجامعة بشكل مفصل.

وقد شهد اليوم الأول للمؤتمر عقد ثلاث ندوات، الأولى تحت عنوان”المسارات التعليمية في الجامعات ورؤية 2030″، وبرئاسة معالي الدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبمشاركة كل من الدكتور عبد الله الموسى مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف، والدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية، والدكتور عبد المحسن الداود الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

في حين عقدت الندوة الثانية بعنوان “البحث العلمي في الجامعات ورؤية 2030″ برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور خالد المشاري آل سعود عضو مجلس الشورى، وبمشاركة كل من الدكتور خليل البراهيم، مدير جامعة حائل، والدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط مدير جامعة جدة، والدكتور ماجد الحربي ، وكيل جامعة الملك خالد، نيابة عن الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مدير جامعة الملك خالد.

أما الندوة الثالثة فقد عقدت برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تحت عنوان ” الجامعات ورؤية 2030″ وبمشاركة كل من معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، ومعالي الدكتور خالد بن صالح السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومعالي الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، مدير عام معهد الإدارة العامة، والدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة وتناول المجتمعون ضرورة تطوير دور الجامعات في تفعيل الرؤية 2030وتطوير التعليم العالي وتربية الأجيال الجديدة وتقديم الكوادر المهنية والعلمية المطلوبة لبناء الوطن وتحقيق التقدم والرخاء.