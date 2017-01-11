 استشهد بقطاع نجران مدافعا عن دينه ووطنه.. محافظ العارضة ينقل تعازي القيادة وأمير جازان لأسرة الشهيد محمد فرحان الجابري ⁠⁠⁠⁠⁠ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رفع الحظر عن هاتف جالكسي نوت 7 في الطائرات بعد إستعادة 96% من النسخ بالصور.. ضبط شحنة “ضخمة” من الأسلحة الإيرانية متجهة إلى الحوثيين الشمراني لمشتركي نادي المعلمين : لا خاسر بيننا ولا تعصب في المسابقات إمبراطور اليابان يتخلى عن عرشه بعد عامين “التجارة” تصادر أكثر من 1300 مستحضر تجميل غير مطابق للمواصفات الاتفاق يستقبل البوليفي ياسماني دوك ويعير سفياني والزيادي للنهضة مشروب سحري يغسل الكلى من السموم ويطرد الحصوات.. تعرف عليه وطريقة تحضيره استشهد بقطاع نجران مدافعا عن دينه ووطنه.. محافظ العارضة ينقل تعازي القيادة وأمير جازان لأسرة الشهيد محمد فرحان الجابري ⁠⁠⁠⁠⁠ أمير القصيم : الجامعات السعودية واحدة من مواطن القوة بالمملكة تعقيباً على ما نشره “جوال المناطق” ..مدير مطار الأمير سلطان: المطار سيشهد تطوير قادم القيادة تعزي رئيس الإمارات في ضحايا تفجير قندهار مجمع اللغة العربية الأردني يفوز بجائزة الملك فيصل

استشهد بقطاع نجران مدافعا عن دينه ووطنه.. محافظ العارضة ينقل تعازي القيادة وأمير جازان لأسرة الشهيد محمد فرحان الجابري ⁠⁠⁠⁠⁠

استشهد بقطاع نجران مدافعا عن دينه ووطنه.. محافظ العارضة ينقل تعازي القيادة وأمير جازان لأسرة الشهيد محمد فرحان الجابري ⁠⁠⁠⁠⁠
المناطق- جازان
قام محافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبده ظهر اليوم بنقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وتقديم واجب العزاء في شهيد الوطن محمد فرحان علي الجابري في منزل والده في قرية حنبت بجبل سلا ونقل بن لبده تعازي القيادة الرشيدة الى والد الشهيد وأسرته منوها بالدور البطولي للشهيد محمد الجابري الذي استشهد وهو يدافع عن دينه ومليكه ووطنه.

فيما أعرب والد الشهيد عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وولي ولي عهده ولسمو أمير المنطقة ومحافظ العارضة على هذه التعزية سائلا الله عزوجل ان يحفظ هذه البلاد من كل سوء.

وأعرب عن فخره وأسرته بأن محمد استشهد في سبيل الله وهو يحمي تراب الوطن ويدافع عن دينه وقيادته ومقدساته .

الجدير بالذكر بأن الشهيد محمد الجابري استشهد بقطاع نجران وهو متزوج وله 4 اولاد 3 اولاد وبنت وكان مستأجر لأسرته سكنا بمدينة نجران وبعد استشهاده عادت أسرته لتقيم مع والده بقرية حنبت بجبل سلا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>