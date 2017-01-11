استشهد بقطاع نجران مدافعا عن دينه ووطنه.. محافظ العارضة ينقل تعازي القيادة وأمير جازان لأسرة الشهيد محمد فرحان الجابري ⁠⁠⁠⁠⁠

قام محافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبده ظهر اليوم بنقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وتقديم واجب العزاء في شهيد الوطن محمد فرحان علي الجابري في منزل والده في قرية حنبت بجبل سلا ونقل بن لبده تعازي القيادة الرشيدة الى والد الشهيد وأسرته منوها بالدور البطولي للشهيد محمد الجابري الذي استشهد وهو يدافع عن دينه ومليكه ووطنه.

فيما أعرب والد الشهيد عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وولي ولي عهده ولسمو أمير المنطقة ومحافظ العارضة على هذه التعزية سائلا الله عزوجل ان يحفظ هذه البلاد من كل سوء.

وأعرب عن فخره وأسرته بأن محمد استشهد في سبيل الله وهو يحمي تراب الوطن ويدافع عن دينه وقيادته ومقدساته .

الجدير بالذكر بأن الشهيد محمد الجابري استشهد بقطاع نجران وهو متزوج وله 4 اولاد 3 اولاد وبنت وكان مستأجر لأسرته سكنا بمدينة نجران وبعد استشهاده عادت أسرته لتقيم مع والده بقرية حنبت بجبل سلا.