 الاتفاق يستقبل البوليفي ياسماني دوك ويعير سفياني والزيادي للنهضة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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الاتفاق يستقبل البوليفي ياسماني دوك ويعير سفياني والزيادي للنهضة

الاتفاق يستقبل البوليفي ياسماني دوك ويعير سفياني والزيادي للنهضة
المناطق_الدمام

يخضع المهاجم البوليفي ياسماني دوك غداً (الخميس) للفحص الطبي تمهيداً لتوقيع نادي الاتفاق معه، ليحل بديلاً عن المهاجم البرازيلي ليوناردو ألفيس الذي أُعير مؤخراً للطائي.

وكان المهاجم البوليفي الذي أتم الاتفاق المبدئي مع إدارة الاتفاق قد وصل أمس للدمام برفقة وكيل أعماله حيث سيباشر إجراءات انتقاله فور تجاوزه الفحص الطبي الذي سيجريه في مستشفى المانع العام الشريك الطبي للنادي.
من جهة ثانية أنهت إدارة النادي إجراءات إعارة لاعبي الفريق المهاجم تركي سفياني ولاعب الوسط جابر الزيادي لمصلحة نادي النهضة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
من جهة أخرى استأنف الفريق تدريباته استعداداً لمواجهة ضمك في الدور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن منح المدرب الإسباني خوان جاريدو اللاعبين راحة ليوم واحد بعد مواجهة غلطة سراي التركي الودية.
وأراح الجهاز الطبي لاعب الوسط يحيى عتين عن أداء التدريب بعد تعرضه لشد في عضلات الفخذ خلال مواجهة غلطة سراي حيث خضع للعلاج في عيادة النادي.
وكان التدريب قد بدأ بكلمة لجاريدو أثني خلالها على الأداء والحماس الذي كان عليه اللاعبون خلال مواجهة غلطة سراي، مطالباً إياهم بمضاعفة الجهد في الفترة المقبلة.
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