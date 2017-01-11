الاتفاق يستقبل البوليفي ياسماني دوك ويعير سفياني والزيادي للنهضة

وكان المهاجم البوليفي الذي أتم الاتفاق المبدئي مع إدارة الاتفاق قد وصل أمس للدمام برفقة وكيل أعماله حيث سيباشر إجراءات انتقاله فور تجاوزه الفحص الطبي الذي سيجريه في مستشفى المانع العام الشريك الطبي للنادي.

من جهة ثانية أنهت إدارة النادي إجراءات إعارة لاعبي الفريق المهاجم تركي سفياني ولاعب الوسط جابر الزيادي لمصلحة نادي النهضة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

من جهة أخرى استأنف الفريق تدريباته استعداداً لمواجهة ضمك في الدور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن منح المدرب الإسباني خوان جاريدو اللاعبين راحة ليوم واحد بعد مواجهة غلطة سراي التركي الودية.

وأراح الجهاز الطبي لاعب الوسط يحيى عتين عن أداء التدريب بعد تعرضه لشد في عضلات الفخذ خلال مواجهة غلطة سراي حيث خضع للعلاج في عيادة النادي.