الشمراني لمشتركي نادي المعلمين : لا خاسر بيننا ولا تعصب في المسابقات

” أتمنى لكم أيام رياضية ممتعة ومسابقات محفزة بعيدة عن التعصب ومنافسات شريفة ” بهذه العبارات اختتم مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني حفل التكريم الذي اقامه نادي المعلمين للفائزين في مسابقاته للألعاب المختلفة مساء الامس على شرف سعادته و بحضور المساعد للشؤون المدرسية الاستاذ محمد عامر النفيعي .

وقال الشمراني ان هذه الزيارة لكم وسماع منكم و تكريم لبعض الزملاء الذين حققوا بعض المراكز في مسابقات النادي ، هذا النادي الذي نُعده فريد على مستوى المملكة وهو قليل في حق المعلم سواء المعلمين على رأس العمل او المتقاعدين وهو أقل ما يقدم لهم لزملائنا المعلمين أو منسوبي التعليم عامة ، مشيرا الى تمنياتي لكم بليلة سعيدة وأيام رياضية ممتعة ومسابقات محفزة بعيدة عن التعصب ومنافسات شريفة، ففي النهاية النادي هو للصحة قبل كل شيء وليس لدينا منافسات فيها ربح وخسارة. ائزون

ومن جهة ثانية قدم المساعد للشؤون المدرسية هدية بهذه المناسبة للمدير العام ، مثمن زيارته لهذا الصرح ومؤكدا أن هذا كان له دافع كبير لجميع منسوبيه ومشتركيه في مختلف الالعاب وما صاحبها من توجيهات تعمق مدى حرص القائمون على هرم التعليم بكل ما يحقق الاستقرار لمنسوبيها وتميزهم في شتى المجالات .