 بالصور.. ضبط شحنة “ضخمة” من الأسلحة الإيرانية متجهة إلى الحوثيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رفع الحظر عن هاتف جالكسي نوت 7 في الطائرات بعد إستعادة 96% من النسخ بالصور.. ضبط شحنة “ضخمة” من الأسلحة الإيرانية متجهة إلى الحوثيين الشمراني لمشتركي نادي المعلمين : لا خاسر بيننا ولا تعصب في المسابقات إمبراطور اليابان يتخلى عن عرشه بعد عامين “التجارة” تصادر أكثر من 1300 مستحضر تجميل غير مطابق للمواصفات الاتفاق يستقبل البوليفي ياسماني دوك ويعير سفياني والزيادي للنهضة مشروب سحري يغسل الكلى من السموم ويطرد الحصوات.. تعرف عليه وطريقة تحضيره استشهد بقطاع نجران مدافعا عن دينه ووطنه.. محافظ العارضة ينقل تعازي القيادة وأمير جازان لأسرة الشهيد محمد فرحان الجابري ⁠⁠⁠⁠⁠ أمير القصيم : الجامعات السعودية واحدة من مواطن القوة بالمملكة تعقيباً على ما نشره “جوال المناطق” ..مدير مطار الأمير سلطان: المطار سيشهد تطوير قادم القيادة تعزي رئيس الإمارات في ضحايا تفجير قندهار مجمع اللغة العربية الأردني يفوز بجائزة الملك فيصل

بالصور.. ضبط شحنة “ضخمة” من الأسلحة الإيرانية متجهة إلى الحوثيين

بالصور.. ضبط شحنة “ضخمة” من الأسلحة الإيرانية متجهة إلى الحوثيين
المناطق_وكالات

أعلنت السلطات الأسترالية اليوم (الأربعاء)، مصادرة سفينة تحمل كمية من الأسلحة المضادة للدروع المهربة قبالة الساحل اليمني، فيما كشفت وسائل إعلام أمريكية توقعات عن مرجعية صناعة هذه الأسلحة لإيران.

وأوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين عسكريين أستراليين، اعتقادهم بأن تكون تلك ‏الأسلحة ‏المُصادرة صناعة إيرانية، وأن ذلك يشير إلى دور طهران في عمليات تهريب أسلحة إلى القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية.

ونشر ماثيو شرودر، خبير الأسلحة الذي عاين الأسلحة المصادرة، صورًا لها على حسابه في تويتر، مشيرًا إلى أنها تتطابق مع قاذفات قنابل ‏صاروخية إيرانية الصنع وجدت في العراق في عام 2008 وعام 2015، وفي ‏كوت ديفوار في 2014 و2015‏‎.

يذكر أن البحرية الأسترالية، كانت أعلنت في فبراير العام الماضي، أنها صادرت أسلحة، ثبت فيما بعد أنها من صُنع إيران، وكانت موجهة لتسليح المتمردين الحوثيين.

fc76345f-9525-4c61-ba8c-6108c5006637

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>