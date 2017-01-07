رفع الحظر عن هاتف جالكسي نوت 7 في الطائرات بعد إستعادة 96% من النسخ

بعد معاناة أستمرت 5 أشهر تقريباً أعلنت سامسونج أنها نجحت في إستعادة أكثر من 96% من هواتف جالكسي نوت 7 المباعة في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم .

الشركة الكورية أخيراً إستطاعت إقناع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بالتوقف عن بث التحذير الشهير الذي تسبب بالكثير من الحرج لها في الطائرات والمطارات الأمريكية حيث سيتم التوقف عن بث هذا التحذير بدءاً من اليوم .

سامسونج من الواضح انها ترغب في قتل الهاتف كلياً وإنهاء تواجده بين أيدي المستخدمين ذلك لضمان تلافي تكرار مشاكل الاحتراق حيث قامت الشركة بحملة كبيرة لإسترجاع الهاتف بدءاً من عروض الخصم والاستبدال وصولاً إلى التحديثات التي تتسبب بتعطيل الشحن والشبكات وماإلى ذلك .

على كل حال نهاية هذه القصة من المتوقع ان نعرفها في الاسبوع القادم حيث من المنتظر ان تكشف سامسونج عن السبب الرئيسي وراء مشكلة احتراق بطارية هاتف جالكسي نوت 7 .