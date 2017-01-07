المجلس الاستشاري للكلية التقنية العالمية بمحافظة أملج يعقد اجتماعه الأول

عقد المجلس الاستشاري للكلية التقنية العالمية بمحافظة أملج اليوم جلسته الأولى للعام الدراسي الحالي برئاسة عميد الكلية مارك كورنر , بحضور مشرف كليات التقنية العالمية بمنطقة تبوك عبدالله أمين الغبان وعدد من ممثلي الجهات الموفرة لبيئة التدريب والفرص الوظيفية للتخصصات التقنية الحالية في الكلية.

وفي بداية الاجتماع رحب عميد الكلية مارك كورنر بالحضور وقدم نبذة تعريفية عن الكلية التي تعمل على تدريب الشباب على مستوى عالي من التحصيل العلمي التقني ودراسة اللغة الانجليزية التي يشترط على الطالب المنتظم بالكلية تجاوز اختبار اللغة الانجليزية للسنة الأولى من جامعة كامبردج ليحصل على شهادة معتمدة من الجامعة نفسها ليدخل السنة الثانية والثالثة في التخصص المتاح ويحصل الخريج على دبلوم الكلية التقنية العالي ويقدم للطالب مكافأة مالية أثناء الدراسة.

وأضاف كورنر أن المجلس ناقش المجالات التدريبية والاحتياج التخصصي للمستقبل والفرص الوظيفية واقتراحات الأعضاء التي تصب في بناء جيل قادر على تغطية احتياج سوق العمل في القطاع الخاص وفق رؤية المملكة 2030 مع سعي الكلية بالتعاون مع وزارة العمل والمجلس الاستشاري لإيجاد الفرص الوظيفية لخريجيها .