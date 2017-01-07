 أمانة الشرقية تعقد الاجتماع الثاني لبحث ربط المدن الساحلية بالمنطقة بشبكة النقل العام والسكك الحديدية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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أمانة الشرقية تعقد الاجتماع الثاني لبحث ربط المدن الساحلية بالمنطقة بشبكة النقل العام والسكك الحديدية

أمانة الشرقية تعقد الاجتماع الثاني لبحث ربط المدن الساحلية بالمنطقة بشبكة النقل العام والسكك الحديدية
المناطق - منال الدوسري
عقدت أمانة المنطقة الشرقية صباح اليوم الأربعاء 13 /  4 / 1438هـ،  الاجتماع الثاني للجنة ربط المدن الساحلية بالمنقطة الشرقية بخط سكة حديد لتسيير حركة نقل الركاب لبحث إمكانية ربط المدن الساحلية بالمنطقة المنطقة بشبكة النقل العام والسكك الحديدية ، وذلك في مبنى وكالة التعمير والمشاريع ، بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ووكيل وزارة النقل للمشاريع وإدارة الطرق المهندس خميس الغامدي ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس مشعل بن ناصر العقيل، ونائب رئيس شركة سابك بالمملكة والشرق الأوسط وافريقيا الدكتور طلعت بن ظافر القحطاني، وجامعة الملك فهد ومدير عام شركة سابك بالدمام المهندس عبدالله فؤاد البلوي ومن منسوبي سابك المهندس مازن خلف الدحيم ومدير إدارة التخطيط العمراني في الهيئة الملكية بالجبيل المهندس عبدالله محمد الشهري ومدير برنامج ارامكو السعودية للسلامة المرورية المهندس سلطان الزهراني وعدد من منسوبي وزارة النقل في المنطقة الشرقية

وحضر من أمانة المنطقة الشرقية وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جمال بن ناصر الملحم ومدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني المهندس مازن عادل بخرجي ومدير النقل العام المهندس عماد الصحن .

وأعتبر مدير عام إدارة العلاقات العامة والأعلام والمتحدث الإعلامي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع الأول والذي عقد مسبقاً حيث تم مناقشة الرؤيا التخطيطية لربط المدن الساحلية بخط السكة الحديد والتي قدمها مدير التخطيط العمراني المهندس مازن بخرجي كما تم أيضاً مناقشة الموقف الراهن لمشروع النقل العام لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف وقدمها مدير النقل العام في امانة المنطقة الشرقية المهندس عماد الصحن .

وأضاف انه تم خلال الاجتماع مناقشة ربط المدن الساحلية والصناعية بشبكة سكة الحديد في المنطقة الشرقية  .

ولفت الى أن الهدف العام من ربط المدن الساحلية بالمنطقة الشرقية هو تعزيز الصلة ما بين مجالي استخدام الأراضي والنقل وتفعيل رؤى وسياسات المخططات الحضرية والإقليمية لتنظيم النقل وتحقيق الاتزان والترابط في النقل بين شبكة الطرق والسكك الحديدية وتحقيق الدمج ما بين البنية التحتية لتنقل وتوفير الخدمات اللوجستية المصاحبة لها.

وأشار الى وجود مشاريع مستقبلية بالمنطقة الشرقية وهي قطار مجلس التعاون الخليجي والموانئ البحرية والمناطق الصناعية والميناء الجاف ومشاريع النقل العام والطرق الإقليمية الرابطة ومدينة الطاقة .

وكشف عن وضع عدد من التوصيات التي تم طرحها خلال الاجتماع والتي تضمنت مشروع ربط المدن الساحلية وهو من المشاريع المطروحة والتي تشكل نقلة حضرية طموحة على مستوى المنطقة، إضافة إلى تحقيق مخرجات المخطط الاستراتيجي الشامل للنقل واستكمال واعتماد مخطط تطوير شبكة الطرق لحاضرة الدمام حتى عام 1450هـ، وكذلك  توصية تتعلق بأهمية ربط خط السكة الحديدي بالمشاريع التنموية الحالية والمستقبلية بالمنطقة بفعالية ورفع كفاءة الطرق الإقليمية الرابطة بخط السكة بما يحققا الفعالية المطلوبة

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