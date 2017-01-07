أمانة الشرقية تعقد الاجتماع الثاني لبحث ربط المدن الساحلية بالمنطقة بشبكة النقل العام والسكك الحديدية

وحضر من أمانة المنطقة الشرقية وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جمال بن ناصر الملحم ومدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني المهندس مازن عادل بخرجي ومدير النقل العام المهندس عماد الصحن .

وأعتبر مدير عام إدارة العلاقات العامة والأعلام والمتحدث الإعلامي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع الأول والذي عقد مسبقاً حيث تم مناقشة الرؤيا التخطيطية لربط المدن الساحلية بخط السكة الحديد والتي قدمها مدير التخطيط العمراني المهندس مازن بخرجي كما تم أيضاً مناقشة الموقف الراهن لمشروع النقل العام لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف وقدمها مدير النقل العام في امانة المنطقة الشرقية المهندس عماد الصحن .

وأضاف انه تم خلال الاجتماع مناقشة ربط المدن الساحلية والصناعية بشبكة سكة الحديد في المنطقة الشرقية .

ولفت الى أن الهدف العام من ربط المدن الساحلية بالمنطقة الشرقية هو تعزيز الصلة ما بين مجالي استخدام الأراضي والنقل وتفعيل رؤى وسياسات المخططات الحضرية والإقليمية لتنظيم النقل وتحقيق الاتزان والترابط في النقل بين شبكة الطرق والسكك الحديدية وتحقيق الدمج ما بين البنية التحتية لتنقل وتوفير الخدمات اللوجستية المصاحبة لها.

وأشار الى وجود مشاريع مستقبلية بالمنطقة الشرقية وهي قطار مجلس التعاون الخليجي والموانئ البحرية والمناطق الصناعية والميناء الجاف ومشاريع النقل العام والطرق الإقليمية الرابطة ومدينة الطاقة .

وكشف عن وضع عدد من التوصيات التي تم طرحها خلال الاجتماع والتي تضمنت مشروع ربط المدن الساحلية وهو من المشاريع المطروحة والتي تشكل نقلة حضرية طموحة على مستوى المنطقة، إضافة إلى تحقيق مخرجات المخطط الاستراتيجي الشامل للنقل واستكمال واعتماد مخطط تطوير شبكة الطرق لحاضرة الدمام حتى عام 1450هـ، وكذلك توصية تتعلق بأهمية ربط خط السكة الحديدي بالمشاريع التنموية الحالية والمستقبلية بالمنطقة بفعالية ورفع كفاءة الطرق الإقليمية الرابطة بخط السكة بما يحققا الفعالية المطلوبة