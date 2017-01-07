التميمي : يقلد عدد من ضباط شرطة المنطقة رتبهم الجديدة

قلد مدير شرطة منطقة تبوك اللـواء محمد بن صعب التميمي بمكتبه اليوم عدداً من ضباط شرطة المنطقة وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم وهم:

إلى رتبة عميد:

– منور بن أحمد العنزي

رتبة رائد:

– حامد بن عواد العطوي ، حسن بن محمد عسيري ، سعد بن علي الشهري ، عطيه بن زيد الصاعدي ، سلمان بن عويض السناني.

رتبة نقيب:

– وليد بن سليمان المسعودي ، فوزي بن سالم الرشيدي ، عاطف بن حمود البلوي ،أحمد بن حامد السهلي ، أيمن بن خالد البلادي ، عبدالمجيد بن علي الجهني ، عبدالرحمن بن عبدالله الجعيـد ، متعب بن أحمد الفهيد ، مرزوق بن دخيل الشرافاء.

رتبة ملازم أول:

-فيصل بن تركي السهلي ،عبدالرحمن بن عبدالله الحربي ،عبدالمجيد بن فايز الطويرقي ، مشاري بن محمد الحربي ،سعود بن عبدالله السهلي ، نواف بن صمهود العتيبي ، عيد بن مطلق البلوي ،ياسر بن عبدالله العتيبي ، عبدالله بن زامل الحربي ، خالد بن نايف الثبيتي.

وقد هنأهم سعادته بهذا الثقة الغالية متمنياً لهم التوفيق وحثهم على التفاني في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن ومن جهتهم عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بهذا المناسبة واعدين بان تكون هذه الترقية دافعا لهم لبذل المزيد من العطاء.

صرح بذلك الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدم خالد الغبــان .