 التميمي : يقلد عدد من ضباط شرطة المنطقة رتبهم الجديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ولي العهد يعزي ولي عهد أبوظبي في ضحايا حادث أفغانستان مفتي المملكة يثمن نيل خادم الحرمين لجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام الأمم المتحدة تدين هجوم أفغانستان الإمارات تؤكد أن التنظيمات الإرهابية تستهدف تثبيط جهود العمل الإنساني بتوجيه أمير مكة.. الشرطة تقبض على معنف الطفلة الرضيعة بعد انتشار فيديو له التميمي : يقلد عدد من ضباط شرطة المنطقة رتبهم الجديدة أمانة الشرقية تعقد الاجتماع الثاني لبحث ربط المدن الساحلية بالمنطقة بشبكة النقل العام والسكك الحديدية المجلس الاستشاري للكلية التقنية العالمية بمحافظة أملج يعقد اجتماعه الأول رفع الحظر عن هاتف جالكسي نوت 7 في الطائرات بعد إستعادة 96% من النسخ بالصور.. ضبط شحنة “ضخمة” من الأسلحة الإيرانية متجهة إلى الحوثيين الشمراني لمشتركي نادي المعلمين : لا خاسر بيننا ولا تعصب في المسابقات إمبراطور اليابان يتخلى عن عرشه بعد عامين

التميمي : يقلد عدد من ضباط شرطة المنطقة رتبهم الجديدة

التميمي : يقلد عدد من ضباط شرطة المنطقة رتبهم الجديدة
المناطق_تبوك

قلد مدير شرطة منطقة تبوك اللـواء محمد بن صعب التميمي بمكتبه اليوم عدداً من ضباط شرطة المنطقة وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم وهم:

إلى رتبة عميد:

– منور بن أحمد العنزي

رتبة رائد:

– حامد بن عواد العطوي ، حسن بن محمد عسيري ، سعد بن علي الشهري ، عطيه بن زيد الصاعدي ، سلمان بن عويض السناني.

رتبة نقيب:

– وليد بن سليمان المسعودي ، فوزي بن سالم الرشيدي ، عاطف بن حمود البلوي ،أحمد بن حامد السهلي ، أيمن بن خالد البلادي ، عبدالمجيد بن علي الجهني ، عبدالرحمن بن عبدالله الجعيـد ، متعب بن أحمد الفهيد ، مرزوق بن دخيل الشرافاء.

رتبة ملازم أول:

-فيصل بن تركي السهلي ،عبدالرحمن بن عبدالله الحربي ،عبدالمجيد بن فايز الطويرقي ، مشاري بن محمد الحربي ،سعود بن عبدالله السهلي ، نواف بن صمهود العتيبي ، عيد بن مطلق البلوي ،ياسر بن عبدالله العتيبي ، عبدالله بن زامل الحربي ، خالد بن نايف الثبيتي.

وقد هنأهم سعادته بهذا الثقة الغالية متمنياً لهم التوفيق وحثهم على التفاني في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن ومن جهتهم عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بهذا المناسبة واعدين بان تكون هذه الترقية دافعا لهم لبذل المزيد من العطاء.

صرح بذلك الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدم خالد الغبــان .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>