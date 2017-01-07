بتوجيه أمير مكة.. الشرطة تقبض على معنف الطفلة الرضيعة بعد انتشار فيديو له

تمكنت شرطة العاصمة المقدسة من القبض على معنف ابنته الرضيعة بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بالواقعة

جاء ذلك بناء على توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقه مكة المكرمة الامير خالد الفيصل

وستتم تطبيق الانظمة والقوانين بحقه.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة المنطقة، مكة المكرمة، على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “توجيه #أمير_مكة.. شرطة العاصمة المقدّسة تقبض على معنّف ابنته الرضيعة الذي سيتم تطبيق الأنظمة والقوانين بحقّه”.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق الوصول للطفلة المعنفة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل “‏تم الوصول للطفلة المعنفة واستلامها من قبل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية في منطقة مكة، وسيتم إخضاعها للكشف الطبي”.