 الإمارات تؤكد أن التنظيمات الإرهابية تستهدف تثبيط جهود العمل الإنساني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بالفيديو.. خادم الحرمين يزور الأمير سلطان بن ناصر للاطمئنان على صحته في المستشفى ولي العهد يعزي ولي عهد أبوظبي في ضحايا حادث أفغانستان مفتي المملكة يثمن نيل خادم الحرمين لجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام الأمم المتحدة تدين هجوم أفغانستان الإمارات تؤكد أن التنظيمات الإرهابية تستهدف تثبيط جهود العمل الإنساني بتوجيه أمير مكة.. الشرطة تقبض على معنف الطفلة الرضيعة بعد انتشار فيديو له التميمي : يقلد عدد من ضباط شرطة المنطقة رتبهم الجديدة أمانة الشرقية تعقد الاجتماع الثاني لبحث ربط المدن الساحلية بالمنطقة بشبكة النقل العام والسكك الحديدية المجلس الاستشاري للكلية التقنية العالمية بمحافظة أملج يعقد اجتماعه الأول رفع الحظر عن هاتف جالكسي نوت 7 في الطائرات بعد إستعادة 96% من النسخ بالصور.. ضبط شحنة “ضخمة” من الأسلحة الإيرانية متجهة إلى الحوثيين الشمراني لمشتركي نادي المعلمين : لا خاسر بيننا ولا تعصب في المسابقات

الإمارات تؤكد أن التنظيمات الإرهابية تستهدف تثبيط جهود العمل الإنساني

الإمارات تؤكد أن التنظيمات الإرهابية تستهدف تثبيط جهود العمل الإنساني
المناطق - واس

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن استهداف العاملين في مجال المشاريع الإنسانية يعتبر تطوراً خطيراً، يتطلب من المجتمع الدولي تكثيف العمل لمحاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى تثبيط الجهود الرامية إلى رفع المعاناة عن المدنيين المتضررين من النزاعات والحروب التي تشهدها بلدانهم.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية نشر اليوم، وقالت فيه “إن هذا العمل الإجرامي المدان من كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية لن يثنيها عن مواصلة جهودها الرامية إلى محاربة الإرهاب والإرهابيين، الذين استهدفوا اجتماعاً لم يحمل لأبناء قندهار سوى الأمل والخير بمستقبل مشرق من خلال توفير فرص التعليم لهم، والارتقاء بواقعهم المعيشي، والتخفيف من معاناتهم التي سببتها التنظيمات الإجرامية” .

وأضافت الوزارة “إن الإمارات وهي تقدم كوكبة من شهدائها الذين قدموا أرواحهم في ميادين الدفاع عن القيم الإنسانية السامية، وتوفير المساعدات للمدنيين المتضررين في أماكن الصراعات والنزاعات، لتؤكد أن توحد الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية باتت ضرورة ملحة لاجتثاث هذا المرض الذي يفتك بالمجتمعات في مختلف أنحاء العالم”.

وبينت أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تؤثر على جهود الإنسانية للإمارات والهادفة إلى التخفيف من معاناة الشعب الأفغاني، وستواصل تقديم العون والمساعدة لهم في مختلف المجالات كما ستواصل حربها ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف وستعمل مع الدول الشقيقة والصديقة على محاربة هذه الآفة وتجفيف منابعها المالية والفكرية، لضمان أمن المنطقة والعالم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>