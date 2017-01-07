الإمارات تؤكد أن التنظيمات الإرهابية تستهدف تثبيط جهود العمل الإنساني

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن استهداف العاملين في مجال المشاريع الإنسانية يعتبر تطوراً خطيراً، يتطلب من المجتمع الدولي تكثيف العمل لمحاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى تثبيط الجهود الرامية إلى رفع المعاناة عن المدنيين المتضررين من النزاعات والحروب التي تشهدها بلدانهم.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية نشر اليوم، وقالت فيه “إن هذا العمل الإجرامي المدان من كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية لن يثنيها عن مواصلة جهودها الرامية إلى محاربة الإرهاب والإرهابيين، الذين استهدفوا اجتماعاً لم يحمل لأبناء قندهار سوى الأمل والخير بمستقبل مشرق من خلال توفير فرص التعليم لهم، والارتقاء بواقعهم المعيشي، والتخفيف من معاناتهم التي سببتها التنظيمات الإجرامية” .

وأضافت الوزارة “إن الإمارات وهي تقدم كوكبة من شهدائها الذين قدموا أرواحهم في ميادين الدفاع عن القيم الإنسانية السامية، وتوفير المساعدات للمدنيين المتضررين في أماكن الصراعات والنزاعات، لتؤكد أن توحد الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية باتت ضرورة ملحة لاجتثاث هذا المرض الذي يفتك بالمجتمعات في مختلف أنحاء العالم”.

وبينت أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تؤثر على جهود الإنسانية للإمارات والهادفة إلى التخفيف من معاناة الشعب الأفغاني، وستواصل تقديم العون والمساعدة لهم في مختلف المجالات كما ستواصل حربها ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف وستعمل مع الدول الشقيقة والصديقة على محاربة هذه الآفة وتجفيف منابعها المالية والفكرية، لضمان أمن المنطقة والعالم.