الأمم المتحدة تدين هجوم أفغانستان

دانت الأمم المتحدة اليوم الهجوم الذي وقع في أفغانستان الليلة الماضية وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من مواطني الإمارات وأفغانستان.

وذكر بيان صحفي صادر عن الأمم المتحدة أن الهجمات العشوائية ضد المدنيين هي انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ولا يمكن تبريرها, معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وتعاطفها مع حكومتي وشعبي جمهورية أفغانستان الإسلامية ودولة الإمارات العربية المتحدة.