 الأمم المتحدة تدين هجوم أفغانستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بالفيديو.. خادم الحرمين يزور الأمير سلطان بن ناصر للاطمئنان على صحته في المستشفى ولي العهد يعزي ولي عهد أبوظبي في ضحايا حادث أفغانستان مفتي المملكة يثمن نيل خادم الحرمين لجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام الأمم المتحدة تدين هجوم أفغانستان الإمارات تؤكد أن التنظيمات الإرهابية تستهدف تثبيط جهود العمل الإنساني بتوجيه أمير مكة.. الشرطة تقبض على معنف الطفلة الرضيعة بعد انتشار فيديو له التميمي : يقلد عدد من ضباط شرطة المنطقة رتبهم الجديدة أمانة الشرقية تعقد الاجتماع الثاني لبحث ربط المدن الساحلية بالمنطقة بشبكة النقل العام والسكك الحديدية المجلس الاستشاري للكلية التقنية العالمية بمحافظة أملج يعقد اجتماعه الأول رفع الحظر عن هاتف جالكسي نوت 7 في الطائرات بعد إستعادة 96% من النسخ بالصور.. ضبط شحنة “ضخمة” من الأسلحة الإيرانية متجهة إلى الحوثيين الشمراني لمشتركي نادي المعلمين : لا خاسر بيننا ولا تعصب في المسابقات

الأمم المتحدة تدين هجوم أفغانستان

الأمم المتحدة تدين هجوم أفغانستان
واس

دانت الأمم المتحدة اليوم الهجوم الذي وقع في أفغانستان الليلة الماضية وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من مواطني الإمارات وأفغانستان.
وذكر بيان صحفي صادر عن الأمم المتحدة أن الهجمات العشوائية ضد المدنيين هي انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ولا يمكن تبريرها, معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وتعاطفها مع حكومتي وشعبي جمهورية أفغانستان الإسلامية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>