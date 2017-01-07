ولي العهد يعزي ولي عهد أبوظبي في ضحايا حادث أفغانستان

أجرى الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اتصالاً هاتفياً اليوم بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر خلاله عن تعازيه في وفاة خمسة من المواطنين الإماراتيين أثناء الأعمال الإرهابية التي حدثت في قندهار.

كما أعرب سموه عن إدانته لتلك الأعمال الإرهابية الشنيعة التي تتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية.

وقد عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لولي العهد على مشاعره النبيلة.