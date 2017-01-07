 بالفيديو.. خادم الحرمين يزور الأمير سلطان بن ناصر للاطمئنان على صحته في المستشفى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. خادم الحرمين يزور الأمير سلطان بن ناصر للاطمئنان على صحته في المستشفى

بالفيديو.. خادم الحرمين يزور الأمير سلطان بن ناصر للاطمئنان على صحته في المستشفى
المناطق_الرياض

زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساء اليوم (الأربعاء)، الأميرَ سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، للاطمئنان على صحته، بعد عملية جراحية أجراها تكللت بالنجاح.

وخلال الزيارة، اطمأن خادم الحرمين على صحة الأمير سلطان، في حضور عدد من أبنائه، الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر، والأمير تركي بن سلطان بن ناصر، والأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر.

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي زيارة الملك سلمان، حيث ظهر واقفاً أمام السرير الأبيض الذي يرقد عليه الأمير سلطان بن ناصر، وهو يتحدث مع أبنائه.

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