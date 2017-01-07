مدير شرطة منطقة الباحة يقلد عددا من الضباط رتبهم الجديدة

قلد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد ال هادي بمكتبه اليوم عدد من ضباط شرطة منطقة الباحة رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم ، وهم كلا من :-

• اولاً :- من رتبة نقيب إلى رائد

– محمد محفوظ الغامدي إدارة التحريات و البحث الجنائي

– محمد احمد محمدالزهراني شرطة محافظة بلجرشي

– مطر طامي الغامدي مركز شرطة محافظة غامد الزناد

•ثانيا :- من رتبة ملازم أول إلى نقيب

-خالد عبدالله احمد الزهراني مركز شرطة محافظة غامد الزناد

-جبران حسين جبران المالكي شرطة محافظة المخواة

-عبدالسلام عطيه يوسف الزهراني مركز شرطة محافظة الحجرة

•ثالثاً:-من رتبة ملازم إلى ملازم أول

-حمدان ضيف الله سحمي العامري إدارة الأدلة الجنائية

-فهد صالح معيض القحطاني إدارة الأدلة الجنائية

-خالد خلف هزاع الغامدي شرطة محافظة قلوة

-عبدالرحيم حسين خضر العمري شرطة محافظة بلجرشي

-عزام صالح عبدالله بدران شرطة مدينة الباحة

-عبدالرحمن جمعان علي الحارثي شرطة محافظة القرى

-احمد عبدالله فرحان القحطاني شرطة مدينة الباحة

-عون ضيف الله سالم الشمراني شرطة محافظة قلوة

وقد هنئ مدير شرطه منطقه الباحة المترقين متمنيا لهم دوام التوفيق ، فيما عبر المترقون عن بالغ شكرهم وتقديرهم على هذه الثقة الملكية الكريمه التي ستكون حافزا لبذل المزيد من الجد والاجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن ..