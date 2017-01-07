محافظ المندق يلتقي رئيس وأمين وأعضاء مجلس إدارة “غرفة الباحة” لبحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة

التقى محافظ المندق صالح بن محمد القلطي وبحضور رئيس بلدية المندق المهندس ناصر العلياني اليوم بمكتبه بالمحافظة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالباحة صالح علي ال محفوظ والامين العام للغرفة عبدالرحمن بن شرف الزهراني وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

و رحب المحافظ بهم في بداية اللقاء مشيرا إلى حرص صاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود أمير منطقة الباحة على تذليل كافة الصعاب التي تواجه المستثمرين وأضاف أن سموه الكريم يؤكد على أهمية استقطاب رجال الاعمال للاستثمار في منطقة الباحة ومحافظاتها ، بعد ذلك استعرض المحافظ الفرص الاستثمارية المعدة بالتعاون مع بلدية المندق و المواقع المطروحة للاستثمار بالمحافظة وعرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة وتذليل كافة الصعاب التي قد تواجه المستثمرين .

وابدى المحافظ استعداده الشخصي بمتابعة كافة الإجراءات التي تتعلق بملف الاستثمار .

من جانبه أوضح رئيس الغرفة الصناعية بالباحة أن الغرفة مهمتها استقطاب رجال الاعمال والتسويق للفرص الاستثمارية بمنطقة الباحة ومحافظاتها التي تتمتع بمقومات جذب سياحي عالي كما استعد بأن تتولى الغرفة مهامها وتخصص فريق عمل يقوم على العرض والتسويق بكافة انواعه منوها بالدعم الكبير الذي تحظى به الغرفة التجارية بالباحة من سمو أمير المنطقة فيما طالب بتخصيص ارض من قبل البلدية لتكون مقرا لفرع الغرفة التجارية بمحافظة المندق لتقدم خدماتها لرجال الاعمال أو الراغبين في الاستثمار بالمحافظة هذا وقد ابدأ محافظ المندق ترحيبه بالفكرة وطالب رئيس بلدية المندق بالإسراع في تخصيص ارض وفق اللاوائح والانظمة المعمول بها لديهم في وزارة الشؤون البلدية والقروية .

واختتم اللقاء بجولة على ابرز المواقع الاستثمارية بالمحافظة شملت حديقة البرج وحديقة الفراشة بجبل الخلب بدوس وعدد من الاماكن على الطريق السياحي .