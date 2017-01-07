القبض على مفحط طريق العروبة بالرياض “فيديو”

واصل مرور الرياض عبر شعبة السير ممثلة بقسم البحث والتحري متابعة مواقع التفحيط بشوارع وطرق الرياض ورصد مقاطع الفيديو المنتشرة بوسائل التواصل الاجتماعي والتعرف على الأشخاص المطلوبين.

حيث تم القبض على قائد السيارة شفرولية “كروز” سعودي الجنسية بالعقد الثاني من العمر والذي ظهر له مقطع فيديو وهو يمارس التفحيط على طريق العروبة بعدما قام بنزع الصدام الخلفي ولوحات المركبة مسببا الخوف والذعر للأمنين على سالكي الطريق.

وتم إيداعه في التوقيف تمهيدا للتحقيق معه وعرضه بعد ذلك على هيئة الفصل في المخالفات المرورية لإصدار الحكم الخاص به والذي يقضي بإيقافه المدة المستحقة مع تحرير المخالفات المرصوده عليه.

وتمكن ايضا قسم التحري والبحث بمرور الرياض من جمع معلومات عن مفحطون يمارسون التفحيط على طريق الملك خالد إثر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتم القبض عليهم جميعا.

وتحذر الإدارة العامة للمرور كل متهاون يرتكب مثل هذه السلوكيات وتؤكد أنها لن تتوانى في تطبيق جميع الإجراءات التي من شأنها أن تردع كل مخالف وتحقق الهدف المنشود وهو السلامة العامة للجميع.