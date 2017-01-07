مكاتب الضمان الاجتماعي الـ”17″ بمنطقة الرياض تواصل حملة تحديث بيانات “17520” مستفيداً

تواصل مكاتب الضمان الاجتماعي بمنطقة الرياض حملة تحديث بيانات المستفيدين , بناء على قرار الاجتماع الذي عقده المهندس “ماجد العصيمي” مستشار معالي الوزير مع اللجنة التوجيهية والتي تشمل تحديث بيانات التحديث “الاسم والهوية ورقم المستفيد والمكتب التابع له” .

وأهاب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس “طارق الزهراني” بالمستفيدين سرعة إنهاء إجراءات التحديث حتى تتمكن المكاتب من إنهاء كل ما يتعلق بالصرف في أسرع وقت.

ويتجاوز عدد المكاتب التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض التي تقدم خدماتها للمستفيدين أكثر من “17” مكتبا في “الرياض والخرج والافلاج وحوطة بني تميم والسليل ووادي الدوسر وشقراء وحريملاء والقويعيه وساجر ونفي والزلفي والمجمعة وحوطة سدير وعفيف والدوادمي” والفرع النسوي بشرق الرياض.

ويستفيد من خدمات مكاتب الضمان “17520” مستفيدا من الفئات “من بلغوا سن الشيخوخة والأيتام وذوي الظروف الخاصة ومن هم بحكم الأيتام والمعاقون حاملو بطاقات التنقل والمصابون بعجز مؤقت والمصابون بعجز دائم وأسر السجناء والأسر المهجورة أو المعلقة والأسر المتغيب عائلها أو المفقود ” إلى جانب إعانات مقطوعة لمستفيدين غير مشمولين ومستفيدين مشمولين ومستثنين بقرار ومساعدة خروج من السجن “والمتضررين من كوارث الحريق”.