 لماذا يجب على الرجال تناول صفار البيض بانتظام ؟! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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لماذا يجب على الرجال تناول صفار البيض بانتظام ؟!

لماذا يجب على الرجال تناول صفار البيض بانتظام ؟!
المناطق - وكالات:

على مدي سنين طويلة كان يعتقد أن تناول البيض يزيد من نسبة الكوليسترول في الدم ومرتبط بمخاطر الإصابة بأمراض القلب . لكن دراست حديثة أكدت أن هناك أشخاص أصحاء يتم تناولهم ما يصل إلي 7 بيضات أو أكثر في الأسبوع مع عدم وجود زيادة في خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأشارت الأبحاث من المعروف، أن يحتوي البيض على نسبة عالية من الكوليسترول بدون أدنى شك في هذا، لكن تأثير استهلاك البيض على الكوليسترول في الدم هو الحد الأدنى بالمقارنة مع تأثير الدهون غير المشبعة والدهون المشبعة.

وذلك إضافة إلى أن الأطعمة التي تصاحب البيض في وجبة الإفطار مثل اللانشون أو الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية في الصوديوم هى التي تؤدي لحدوث الإصابة بأمراض القلب.

وأكدت الأبحاث أيضاً أن على كل رجل بتناول صفار البيض وعدم القلق من حدوث أى إرتفاع في الكوليسترول إذا كنت بصحة جيدة ولا تعاني من أى مشاكل في القلب أو مرض السكر.

وصفار البيض يحتوي على نسبة عالية من الفسفور والزنك وفيتامين B ، ومضادات أكسدة ، مما يقلل من الإلتهابات ، وفقدان الوزن يكون أسهل ، ومزيد من العضلات ، والعقل أكثر ذكاء.

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