إرهاب طهران يتوسع عالميا.. الإطاحة بـ 3 إيرانيين ينفذون عمليات اغتيال في أفغانستان

قال مسؤول في إقليم حيرات غربي أفغانستان يوم الأربعاء، إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة إيرانيين بتهم الإرهاب.

ونقلت وكالة “خاما برس” الأربعاء، عن المسؤول بإدارة مكافحة الإرهاب فضل الرحمن خادم، قوله إنه تم القبض على الإيرانيين الثلاثة في الإقليم في إطار استعدادهم لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف أشخاصاً، وفقاً للما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

غير أن خادم قال إن الرجال الإيرانيين زعموا في البداية أنهم من مواطني أفغانستان، ولكن المزيد من التحقيقات كشف أنهم مواطنون إيرانيون.

وتابع أن الإيرانيين لم يعترفوا بجريمتهم حتى الآن، ولكن التحقيقات الأولية تشير إلى أنهم تورطوا بالفعل في عمليات قتل مستهدف في إقليم حيرات.

ووفقاً لخادم، فإن القبض على الرجال الإيرانيين يظهر أن عناصر خارجية متورطة بشكل مباشر في عدم الاستقرار وأعمال العنف المتزايدة في البلاد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه تقارير العام الماضي تشير إلى أن إيران تدعم حركة طالبان، كما ترددت تقارير مؤخراً تشير إلى التعاون المتزايد بين حركة طالبان والسلطات الإيرانية.