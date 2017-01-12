 مفتي لبنان: السعودية هي الحاضنة لقضايا المسلمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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مفتي لبنان: السعودية هي الحاضنة لقضايا المسلمين

مفتي لبنان: السعودية هي الحاضنة لقضايا المسلمين
المناطق - وكالات

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال زيارته للسعودية ولقاءاته مع المسؤولين في منظمة التعاون الإسلامي في جدة، أن “اللبنانيين يقدرون ويثمنون عاليا مواقف السعودية تجاه لبنان، والمساعي الخيرة التي تقوم بها لمساعدة مؤسسات الدولة اللبنانية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز”.

وشدد على أن “السعودية هي الحاضنة لقضايا العرب والمسلمين وفي مقدمتها لبنان، للخروج من أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية”، بحسب الوكالة الوطنية للأنباء بلبنان.

ودعا منظمة التعاون الإسلامي إلى “بذل المزيد من الجهود في هذا المجال، خصوصا بعد أن تزايدت إجراءات العدو لتهويد القدس والاستيلاء على المسجد الأقصى”.

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