فيديو مروّع.. امرأة تحمل أمعاءها في كيس بلاستيك منذ 20 عاما

اعتادت امرأة صينية على حمل أمعائها في كيس من البلاستيك خارج جسدها منذ عشرين عاماً، بعد أن خضعت إلى عملية جراحية وأصيبت بالتصاقات في المعدة.

وبعد خضوعها لعملية جراحية أدت إلى مضاعفات خطيرة، قررت هوبي واكسو (80 عاماً) أن تُخرج أمعاءها من جسدها وتحتفظ بها في كيس بلاستيكي لتتجنب انسدادها بفعل الالتصاقات المعوية التي نشأت بعد العملية.

ويعتقد أن المرأة أصيبت بفتق في الجرح الناجم عن العملية الجراحية ما أدى إلى خروج الأمعاء من جسدها بهذه الطريقة. ولأنها لم تكن قادرة على تحمل نفقات عمليات جراحية أخرى، قررت واكسو بأن تحتفظ بأمعائها داخل كيس بلاستيكي وبقيت منذ ذلك الحين على هذا الحال.