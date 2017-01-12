وثيقة تفجر أسرارا لأول مرة .. موسكو تملك معلومات تبتز بها ترامب

كشفت وثيقة متداولة، نشرتها شبكة سي أن أن الأمريكية، أن موسكو تملك معلومات تهدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وتقول صحيفة لوموند الفرنسية، أن هذه الوثيقة المؤلفة من 35 صفحة سلمت الجمعة إلى ترامب خلال لقائه رؤساء أجهزة الاستخبارات الذين قدموا له إيجازاً عن دور روسيا في محاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية. وقد أورد بعض المواقع الإخبارية الثلاثاء نسخاً من هذا النص. وقد ارتأى بعض وسائل الإعلام عدم نشر مضمونه لكونه غير مثبت بعد.

وفي رسالة إلكترونية على تويتر، برر بن سميث رئيس تحرير موقع بازفيد نشر التقرير ، وإن يكن أقر ب “أسباب جدية للتشكيك” في صحة بعض المعلومات الواردة فيه، ولكنه أكد أنه وزع على نحو واسع في الدوائر العليا للحكومة ووسائل الإعلام، لذا اختار الموقع أن يكون شفافاً حيال قرائه.

وتقول لوموند إن التقرير الذي يشبه تقارير كثيرة قصيرة صيغت بين 20 يونيو (حزيران) و20 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 يشير إلى اتصالات متواصلة بين فريق ترامب وموسكو خلال الحملة الانتخابية، ومغامرات جنسية لترامب خلال سفراته إلى روسيا، وهي مغامرات احتفظت الاستخبارات الروسية بآثار لها لاستخدامها لاحقاً للضغط على الرئيس المنتخب.