 غارات جوية للتحالف توقع قتلى بصفوف الحوثيين في نهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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غارات جوية للتحالف توقع قتلى بصفوف الحوثيين في نهم

غارات جوية للتحالف توقع قتلى بصفوف الحوثيين في نهم
المناطق - وكالات

أفاد قيادي ميداني في المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، بسقوط قتلى وجرحى من مسلحي جماعة الحوثي، في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية على آليات عسكرية كانت تقلهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضح، أن “طيران التحالف شن غارات جوية على آليات عسكرية تابعة لمسلحي الحوثي في مديرية نهم، 40 شرق صنعاء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوهم، دون ذكر رقم محدد”.

وأوضح أن الآليات العسكرية كانت تقل مسلحين وأسلحة للحوثيين كإمداد لهم في مواقعهم بمديرية نهم.

وأشار المصدر إلى أن القوات الحكومية الموالية لهادي، ستواصل التقدم الميداني في المديرية نفسها التي توصف بأنها البوابة الشرقية لصنعاء، دون ذكر المزيد من المعلومات.

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