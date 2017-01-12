التحالف يغير على مواقع عسكرية للانقلابيين في الحديدة

شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، في وقت متأخر أمس الأربعاء، غارات جوية مكثفة على مواقع عسكرية خاضعة لسيطرة الانقلابيين بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال مصدر محلي، بحسب ما أورد موقع “المصدر أونلاين”، إن “الطيران الحربي شن 11 غارة على مواقع متفرقة بمعسكر الدفاع الساحلي بمديرية الصليف شمالي المحافظة”.

وتابع أن “الطيران شن ثلاث غارات أخرى على مواقع بالقرب من منطقة النخيلة في مديرية الدريهمي”.

وكانت قصفت مقاتلات التحالف بأربع غارات تجمعات الحوثيين وقوات المخلوع صالح في معسكر تدريبي بمنطقة “حرفة” قرب مقر الدفاع الجوي في ميناء الصليف، أسفر عن مقتل 22 مسلحاً حوثياً وجرح آخرين، حسب المصدر.