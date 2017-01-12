المهندس فيصل المدني يباشر عمله مديرا عاما لسياحة حائل

باشر المهندس فيصل بن خالد المدني عمله مديرا عاما لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل. بعد صدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتكليفه مديراً عاماً لفرع الهيئة العامة السياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل.

وثمن المهندس فيصل بن خالد المدني ثقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن أمير منطقة حائل – رئيس مجلس التنمية السياحية وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد نائب أمير منطقة حائل داعيا الله التوفيق والسداد في أداء مهامه ومسؤولياته القادمة، مؤكدا على أن ذلك حافزاً له ولفريق العمل في سياحة حائل لبذل مزيدا من العمل وبذل الجهد لخدمة الدين والوطن