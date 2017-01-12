 أمريكا تنشر راداراً عكسرياً لرصد صواريخ كوريا الشمالية العابرة للقارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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أمريكا تنشر راداراً عكسرياً لرصد صواريخ كوريا الشمالية العابرة للقارات

أمريكا تنشر راداراً عكسرياً لرصد صواريخ كوريا الشمالية العابرة للقارات
المناطق - وكالات

قال مسؤول عسكري أمريكي أمس الأربعاء “إن راداراً عسكرياً بحرياً أمريكياً ذا تكنولوجيا عالية غادر هاواي لمراقبة أي تجارب يحتمل أن تجريها كوريا الشمالية على صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قال في وقت سابق هذا الشهر “إن بلاده التي تتمتع بقدرات نووية على وشك إجراء تجربة على صاروخ باليستي عابر للقارات”.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الرادار وهو من نوع إكس باند غادر الاثنين وسيصل إلى وجهته على مسافة نحو 3218 كيلومترا شمال غربي هاواي بحلول نهاية يناير (كانون الثاني).

والرادار له القدرة على تتبع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ويميز بين الصواريخ المعادية وتلك التي لا تشكل أي تهديد

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