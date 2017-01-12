“جامعة الإمام” تطبق نظام البصمة لإثبات هوية الطالبات

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، الأربعاء، عن بدء تطبيق نظام البصمة؛ بديلاً للصورة الفوتوغرافية لإثبات هوية الطالبات.

وأوضحت الجامعة، عبر حسابها الرسمي على موقع ‘‘تويتر‘‘: أن البطاقة الذكية، هي عبارة عن بطاقة ممغنطة تحمل بصمة الطالبة لإثبات هويتها، بدلاً من الصورة الفوتغرافية”.

وأثنى مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أباالخيل، على جهود وكيل الجامعة لشؤون الطالبات، ووكيلة المركز لشؤون القبول والتسجيل على جهودهم المبذولة لإنجاح هذا المشروع.

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