 حظر قبول أبناء المواطنين في رياض الأطفال المرخصة لمنهج الجاليات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعليم نجران يستعد لاختبارات الفصل الدراسي الأول وفق خطة التوأمة والبدائل التعليمية “الكهرباء” تنفي وجود قوائم سوداء للمُتخلِفين عن السداد اعتراضات في الشورى على توصية بتوظيف المرأة بـ الحرس الوطني سماءً غائمة جزئياً على شمال وغرب المملكة و سحب ركامية على المرتفعات حظر قبول أبناء المواطنين في رياض الأطفال المرخصة لمنهج الجاليات “جامعة الإمام” تطبق نظام البصمة لإثبات هوية الطالبات أمريكا تنشر راداراً عكسرياً لرصد صواريخ كوريا الشمالية العابرة للقارات المهندس فيصل المدني يباشر عمله مديرا عاما لسياحة حائل وادي بردى بين القصف و”اتفاق الإصلاح” تغريدة أوباما التي حطمت كل أرقامه القياسية الشاعر مساعد الرشيدي في ذمة الله تيلرسون: الإسلام الراديكالي خطر والعقوبات على روسيا ستستمر

حظر قبول أبناء المواطنين في رياض الأطفال المرخصة لمنهج الجاليات

حظر قبول أبناء المواطنين في رياض الأطفال المرخصة لمنهج الجاليات
المناطق - متابعات

حظرت وزارة التعليم، قبول الأطفال “السعوديين” في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الأجنبية المرخصة لتدريس منهج جالية معينة على أن تتم مراجعة إدارة التعليم الأهلي في الحالات الخاصة.

وتضمنت التوجيهات الموافقة على قبول الأطفال السعوديين في مرحلة رياض الأطفال المدارس الأجنبية المرخصة التي لا تختص بمنهج معين دون الحاجة لموافقة مكتب أو إدارة التعليم الأهلي.

وأشارت مصادر إلى أنه بالنسبة لرياض الأطفال الحكومية فيقبل الطفل في أقرب روضة لسكنه أو الأقرب لمقر عمل والدته أو من يعوله، على أن يعتمد قبول الطفل من مديرة الروضة، بحسب “مكة”.

وذكرت المصادر أنه لا يشترط لقبول الطفل في أحد مستويات الروضة وأن يكون قد أنهى المستوى الذي قبله مع الالتزام بالسن المحدد لكل مستوى.

وأضافت أنه يقبل الأطفال حسب ملاك الروضة والعدد الذي يمكن استيعابه بها، وفي حال الزيادة توضع قائمة انتظار حسب أولوية التسجيل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>