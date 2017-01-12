حظر قبول أبناء المواطنين في رياض الأطفال المرخصة لمنهج الجاليات

حظرت وزارة التعليم، قبول الأطفال “السعوديين” في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الأجنبية المرخصة لتدريس منهج جالية معينة على أن تتم مراجعة إدارة التعليم الأهلي في الحالات الخاصة.

وتضمنت التوجيهات الموافقة على قبول الأطفال السعوديين في مرحلة رياض الأطفال المدارس الأجنبية المرخصة التي لا تختص بمنهج معين دون الحاجة لموافقة مكتب أو إدارة التعليم الأهلي.

وأشارت مصادر إلى أنه بالنسبة لرياض الأطفال الحكومية فيقبل الطفل في أقرب روضة لسكنه أو الأقرب لمقر عمل والدته أو من يعوله، على أن يعتمد قبول الطفل من مديرة الروضة، بحسب “مكة”.

وذكرت المصادر أنه لا يشترط لقبول الطفل في أحد مستويات الروضة وأن يكون قد أنهى المستوى الذي قبله مع الالتزام بالسن المحدد لكل مستوى.

وأضافت أنه يقبل الأطفال حسب ملاك الروضة والعدد الذي يمكن استيعابه بها، وفي حال الزيادة توضع قائمة انتظار حسب أولوية التسجيل.