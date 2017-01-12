 سماءً غائمة جزئياً على شمال وغرب المملكة و سحب ركامية على المرتفعات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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سماءً غائمة جزئياً على شمال وغرب المملكة و سحب ركامية على المرتفعات

سماءً غائمة جزئياً على شمال وغرب المملكة و سحب ركامية على المرتفعات
واس - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئياً على شمال وغرب المملكة، مع فرصة لتكون السحب الركامية على الأجزاء الجنوبية للمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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