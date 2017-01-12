اعتراضات في الشورى على توصية بتوظيف المرأة بـ الحرس الوطني

أثارت توصية قدمتها اللجنة الأمنية بمجلس الشورى بضرورة تعزيز وجود المرأة والسماح بتوظيفها في قطاعات الحرس الوطني، اعتراضات عدد من أعضاء المجلس؛ حيث رأوا أن في ذلك إقحاماً للمرأة في مجالات لا تناسبها.

ودفعت اعتراضات بعض الأعضاء، نائبة رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس فاطمة القرني للدفاع عن التوصية وتوضيح وجهات النظر الأخرى؛ حيث أكدت وفقاً لـ”الحياة” أن مهمات وزارة الحرس الوطني ليست عسكرية بحتة، بل إنها تتضمن قطاعات مختلفة تتيح للمرأة أن يكون لها دور كبير وفاعل بها.

وأوضحت القرني أن المرأة ليست دخيلة على هذا المجال، وهي جديرة بأن تشغل مساحة في الحرس الوطني أكاديمياً وثقافياً وميدانياً وأمنياً، مضيفة أن المتتبع لإنشاء وزارة الحرس الوطني منذ أن كانت رئاسة يلاحظ حرص القائمين بها على تفعيل الوجود النسائي