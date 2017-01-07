 تعليم نجران يستعد لاختبارات الفصل الدراسي الأول وفق خطة التوأمة والبدائل التعليمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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تعليم نجران يستعد لاختبارات الفصل الدراسي الأول وفق خطة التوأمة والبدائل التعليمية

تعليم نجران يستعد لاختبارات الفصل الدراسي الأول وفق خطة التوأمة والبدائل التعليمية
واس - نجران

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول التي تنطلق يوم الأحد القادم وذلك وفق خطة التوأمة والبدائل التعليمية المعممة للمدارس.
وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة نجران محسن بن علي الحكمي, أن تعليم المنطقة على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات من أجل أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول في أجواء تعليمية مناسبة, حيث تم توجيه قادة وقائدات المدارس لتهيئة البيئة المدرسية اللازمة التي تمكّن الطلاب والطالبات من أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة، وكذلك عمل خطة زيارات لجميع مشرفي الإدارة البالغ عددهم 223 مشرفاً ومشرفة لزيارة المدارس والاطمئنان على جاهزيتها.
وأبان الحكمي, أنه تم التنسيق بين جميع اللجان والقيام بوضع جدول لمدارس التوأمة والبدائل التعليمية خلال فترة الاختبارات, وذلك وفق أعداد الطلاب والطالبات المنتظمين والمنتسبين, مشيرًا إلى أن عدد المدارس التي ستستقبل الطلاب والطالبات 237 مدرسة متوسطة وثانوية, موزعة على مدارس نجران ومكاتب التعليم ومحافظات المنطقة .

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