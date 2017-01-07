 وظائف شاغرة برتبة (جندي فني) بالجوازات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة برتبة (جندي فني) بالجوازات

وظائف شاغرة برتبة (جندي فني) بالجوازات
المناطق - متابعات

أعلنت المديرية العامة للجـوازات عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لرتبة ( جندي فني / جوازات ) والتي ترغب شغلها بعدد من خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشباب السعودي للعمل في جوازات المطارات والمنافذ البرية والبحرية.

وسوف يتم استقبال طلبات القبول والتسجيل على تلك الوظائف خلال الفترة من الساعة الثامنة صباح يوم الأحد الموافق 17/4/1438هـ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الخميس الموافق 21/4/1438هـ، وذلك على موقع الجوازات.

وأوضحت المديرية أن شروط القبول والتسجيل للالتحاق بالدورة رقم (41) بمعهد الجوازات هي:

  1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة .
  2. أن لا يقل عمره عن ( 17 ) عاماً ولا يزيد عن ( 30 ) عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين وقت التقديم على الوظيفة . ويجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية واضحة الصورة والبيانات .
  3. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
  4. أن لا يكون مفصولاً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب.
  5. أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية ، أوسبق له العمل على نظام الخدمة العسكرية.
  6. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.
  7. أن لا يقل طول المتقدم عن ( 168سم ) وأن يكون الوزن متناسباً مع الطول حسب اللائحة الطبية للخدمة العسكرية .
  8. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ومن خريجي الأعوام الدراسية (1432هـ /1433هـ )، ( 1433هـ / 1434هـ )، ( 1434هـ /1435هـ )، (1435هـ /1436هــ )، (1436هـ /1437هــ ) ولا يقل تقديره عن جيد.
  9. أن يكون حاصلاً على درجة اختبار القدرات العامة.
  10. يفضّل من لديه دورات في الحاسب الآلي وفروعه أو دورات في اللغات الأجنبية لا تقلّ مدتها عن ستة أشهر وتكون من جهة معتمدة وفي حالة كون الشهادة صادرة من معهد خاص يجب تصديقها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
  11. أن يجتاز اختبار المقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة .
  12. أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية .
  13. سيتم إستبعاد أي متقدم يتضح عدم صحة المعلومات التي قام بإدخالها في سجل القبول عبر الموقع الإلكتروني . كما أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب بصفة نهائية .
  14. مدة الدورة لا تقل عن تسعة أشهر يتخرج بعدها الطالب برتبة ( جندي فني ) للعمل في قطاع الجوازات .

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