وظائف شاغرة برتبة (جندي فني) بالجوازات

أعلنت المديرية العامة للجـوازات عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لرتبة ( جندي فني / جوازات ) والتي ترغب شغلها بعدد من خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشباب السعودي للعمل في جوازات المطارات والمنافذ البرية والبحرية.

وسوف يتم استقبال طلبات القبول والتسجيل على تلك الوظائف خلال الفترة من الساعة الثامنة صباح يوم الأحد الموافق 17/4/1438هـ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الخميس الموافق 21/4/1438هـ، وذلك على موقع الجوازات .

وأوضحت المديرية أن شروط القبول والتسجيل للالتحاق بالدورة رقم (41) بمعهد الجوازات هي: