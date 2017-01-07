 أمير مكة يدشن الأطلس الرقمي المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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أمير مكة يدشن الأطلس الرقمي المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

أمير مكة يدشن الأطلس الرقمي المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
المناطق - مكة
دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة مؤخرا، كتاب” الأطلس المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الرقمي” الذي أصدرته جامعة أم القرى.
وأوضح مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس أن تدشين الأمير خالد الفيصل لكتاب “الأطلس المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الرقمي يأتي انطلاقا من إيمان سموه بأهمية الارتقاء بمكة والمشاعر  تطويراً وتنمية وتعميراً واهتماماً ودأَباً لشرف المكان وعبق المكانة وقدسيةِ المقام.
ووصف الدكتور عساس الكتاب بأنه رصد توثيقي لسيرة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومسيرتها، وما طرأ عليها من تطورات عبر التاريخ، كونه يشتمل على صور توثيقية ورسومات مميزة مشفوعة بشروح تعريفية متكاملة في منظومة البناء والتشييد من القرن السادس الهجري وحتى النصف الأول من القرن الخامس عشر الهجري.
ثمّ  قدم مؤلف الكتاب عضو هيئة التدريس بالجامعة الدكتور معراج مرزا عرضاً مرئياً عن الكتاب وما يحويه من صور تاريخية لمكة المكرمة والبالغ عددها نحو ٤٠٠ صورة، كما اشتمل على صور توثيقية ورسومات لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة لشروحات تعريفية وتوثيق رقمي للعناصر الرئيسة للمحتوى  ، مقدمة في 325 صفحة .
وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور عساس ووكيل الجامعة للأعمال والابداع المعرفي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك ، ومؤلفي الكتاب نسخه من الكتاب لسمو أمير المنطقة   ، كما تسّلم سموه كتاب “معاد” من إعداد وتأليف مدير جامعة أم القرى.

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