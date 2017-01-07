الإتصالات السعودية تمنح موظفيها يوم الخميس إجازة من اللباس الرسمي

سعيا منها لكسر كافة الحواجز بين موظفي الشركة والعمل على كافة المستويات في بيئة عمل محفزة ، قررت إدارة الاتصالات السعودية تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع يوم لارتداء ملابس “الكاجوال ” حتى يشعروا براحة أكثر أثناء تأدية العمل ، واشترطت الإدارة أن يتجنب الموظف لبس ملابس التدريبات الرياضية وأي ملابس تعرض أي انتماء لناد رياض أو ديني أو عليها شعارات عنصرية أو تشوية للسمعة أو تحمل هجوما تجاه أي شخص أو مجموعة سواء كانت صريحة أو ضمنية.

وأيضا تجنب القمصان بدون أكمام أو ضيقة أو ذات رسوم أو صور غير مناسبة.وكذلك البنطال الضيق أو القصير أو المثقب.. وتجنب ارتداء الصنادل أو النعال أو شبشب البحر.