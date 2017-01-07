 خلاف بين شقيقين يؤدي لاصابة أحدهم بطلق ناري بالصدر بالقطيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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خلاف بين شقيقين يؤدي لاصابة أحدهم بطلق ناري بالصدر بالقطيف

خلاف بين شقيقين يؤدي لاصابة أحدهم بطلق ناري بالصدر بالقطيف
المناطق - القطيف - عبدالله السعيدي 

 

أصيب مواطن عشريني اثر تعرضه لطلق ناري بالصدر من قبل شقيقة بسبب خلاف وقع بينهم في القطيف

قال المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي عند الساعة  الثامنه مساء الامس الاربعاء تبلغت شرطة محافظة القطيف من مستشفى الزهراء ‏عن اسعاف مواطن عشريني اثر تعرضه لطلق ناري بالصدر . وتشير الافادات الاولية عن نشوب خلاف بينه وبين شقيقه اسفر عن قيام الاخير باطلاق النار تجاه المجني عليه واصابته وفر بعدها هاربا لوجهة غير معلومة .

باشر المختصون بالشرطة اجراءات الضبط الحنائي للحادثة والبحث والتحري عن الجاني

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