 الابتدائية السابعة والخمسون تفعل مشروع الحد من الغياب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مفتي استراليا يثمن جهود الندوة في رعاية وتأهيل الشباب الحملة الوطنية السعودية مستمرة بتقديم مادة الخبز للاشقاء السوريين في الداخل السوري ضمن مشروعها “شقيقي قوتك هنيئاً” شرطة الرياض تقبض على عصابة بنقالية تخصصت في سرقة رصيد شحن شركات الاتصالات الابتدائية السابعة والخمسون تفعل مشروع الحد من الغياب جامعة الملك خالد تنظم مؤتمر اللغة العربية والنص الأدبي على الشبكة العالمية ” العمل والتنمية الاجتماعية ” و “هدف” شركاء في “برنامج توافق ” لتمكين عمل الأشخاص ذوي الإعاقة خلاف بين شقيقين يؤدي لاصابة أحدهم بطلق ناري بالصدر بالقطيف الإتصالات السعودية تمنح موظفيها يوم الخميس إجازة من اللباس الرسمي أمير مكة يدشن الأطلس الرقمي المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وظائف شاغرة برتبة (جندي فني) بالجوازات اللجنة التجارية تبحث الخدمات الائتمانية للقطاع مكتب التعليم بالشنان يكرم المشرفين وقادة المدارس المتقاعدين

الابتدائية السابعة والخمسون تفعل مشروع الحد من الغياب

الابتدائية السابعة والخمسون تفعل مشروع الحد من الغياب
المناطق - حائل

نفذت الابتدائية السابعة والخمسون للبنات بحائل مشروع الحد من الغياب وقد تحدثت قائدة المدرسة الأستاذة  فهيدة الكعيك قائلة ً تفعيل مشروع الحد من غياب الطالبات بتنفيذ برنامج مواهب وأفكار علي مدار خمسة أيام ابتداء من يوم الخميس 7/4 الي يوم الاربعاء 13/4/1438هـ ,

 وقد أفادت المنسقة الإعلامية في المدرسة الأستاذة حصة سالم السلوة بتنوع الفاعليات بين مسابقات علمية وتربوية وترفيهية, حيث لاقى استحسان الطالبات,  ونتائجه مبهرة في انتظام حضور الطالبات للمدرسة وقد أختتم البرنامج بتوزيع جوائز للطالبات وتسليم الهيئة الادارية والتعليمية شهادات شكر وتقدير مقدمة من قائدة المدرسة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>