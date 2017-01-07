الابتدائية السابعة والخمسون تفعل مشروع الحد من الغياب

نفذت الابتدائية السابعة والخمسون للبنات بحائل مشروع الحد من الغياب وقد تحدثت قائدة المدرسة الأستاذة فهيدة الكعيك قائلة ً تفعيل مشروع الحد من غياب الطالبات بتنفيذ برنامج مواهب وأفكار علي مدار خمسة أيام ابتداء من يوم الخميس 7/4 الي يوم الاربعاء 13/4/1438هـ ,

وقد أفادت المنسقة الإعلامية في المدرسة الأستاذة حصة سالم السلوة بتنوع الفاعليات بين مسابقات علمية وتربوية وترفيهية, حيث لاقى استحسان الطالبات, ونتائجه مبهرة في انتظام حضور الطالبات للمدرسة وقد أختتم البرنامج بتوزيع جوائز للطالبات وتسليم الهيئة الادارية والتعليمية شهادات شكر وتقدير مقدمة من قائدة المدرسة.