 شرطة الرياض تقبض على عصابة بنقالية تخصصت في سرقة رصيد شحن شركات الاتصالات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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شرطة الرياض تقبض على عصابة بنقالية تخصصت في سرقة رصيد شحن شركات الاتصالات

شرطة الرياض تقبض على عصابة بنقالية تخصصت في سرقة رصيد شحن شركات الاتصالات
المناطق - الرياض

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض انه في إطار الجهود التي تبذلها شرطة المنطقة لمكافحة جرائم التعدي على المال العام تمكنت قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة من رصد عصابة تتكون من “ثمانية عناصر من الجنسية البنقالية وتاسع هندي الجنسية” قاموا بإعداد وكر كامل التجهيز لسرقة رصيد شحن شركات الاتصالات وتفريغها في شرائح اتصال مسبقة الدفع وبيعها في أسواق الاتصالات بطريقة غير نظامية وتقاسم ثمنها فيما بينهم  .

على اثر ذلك قامت القوة بتشكيل فريق عمل على درجة عالية من الخبرة والكفاءة لدراسة القضية واتخاذ جملة من الإجراءات أسفرت ولله الحمد عن تحديد مكان تواجد جميع المتهمين وسط العاصمة الرياض وإعداد كمائن محكمة أسفرت عن القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود حيث ضبط بحوزتهم “1050” شريحة اتصال تحوي معلومات عن أرقام هويات وعدد “22” أجهزة بصمة و “55” قارئ بيانات وشحن وكمية كبيرة من أجهزة الهاتف الجوال .

وصرح الناطق الإعلامي انه تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وسلموا للمركز المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص .

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