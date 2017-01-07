الحملة الوطنية السعودية مستمرة بتقديم مادة الخبز للاشقاء السوريين في الداخل السوري ضمن مشروعها “شقيقي قوتك هنيئاً”

استمراراً للجهود الإنسانية التي تقدمها الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا و انفاذاً للرؤى التي وضعتها لخدمة الاشقاء السوريين النازحين و اللاجئين منهم ما زالت الحملة مستمرة بتأمين مادة الخبز للأشقاء السوريين النازحين في الشمال السوري عن طريق مكتبها في تركيا وذلك ضمن المشروع الغذائي ” شقيقي قوتك هنيئاً ” مستهدفة بذلك النازحين في محافظات ادلب وحلب واريافهما والمخيمات المجاورة لها من خلال اربع افران متنقلة صممت خصيصاً لهذا الغرض.

مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا الاستاذ / خالد السلامة اشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لهذه الأفران يزيد عن 212 ألف رغيف خبز يومياً يستفيد منها الاشقاء السوريين النازحين في مخيمات عائدون في معبر باب الهوى من الداخل السوري في ريف ادلب الشمالي ومخيم سجو الجديد في معبر باب السلامة من الداخل السوري في ريف حلب الشمالي والتي تتكفل الحملة الوطنية السعودية بكامل مصاريف تشغيلها وتوفير المواد الأولية من طحين ووقود وخلافه.

من جانبه أكد المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان ان الحملة الوطنية السعودية تعي جيداً ضرورة حاجة الاشقاء السوريين لمادة الخبز والتي تعتبر في منطقة بلاد الشام من المواد الغذائية الاساسية لكل اسرة ولا غنى عنها والتي على ضوئها ركزت الحملة على مشروع شقيقي قوتك هنيئاً وأولته كبير الاهتمام لهذه الحيثيات، بالإضافة لحرص الحملة الوطنية السعودية على تلمس احتياجات الاشقاء اللاجئين السوريين الضرورية في كافة مناطق تواجدهم والعمل على توفيرها وفق اليه الحملة المتبعة .

واكد السمحان على ان توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – تؤكد على ضرورة إيلاء الشقيق السوري الاهتمام الكبير في كافة الجوانب الاغاثية والإنسانية، مقدماً في الوقت نفسه عظيم الشكر والتقدير للشعب السعودي الكريم الذي يضرب اروع الامثلة في التراحم والتأخي سائلا الله العلي القدير أن لا يحرمهم الاجر والثواب.

الجدير بالذكر ان الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا تقوم بتأمين الاشقاء النازحين السوريين بالداخل السوري بمادة الخبز منذ عام 2013م عن طريق المخابز المتنقلة الممتدة على الشريط الحدودي التركي.