مفتي استراليا يثمن جهود الندوة في رعاية وتأهيل الشباب

أثنى فضيلة مفتي عام استراليا الدكتور إبراهيم أبو محمد سماحة على جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي ودورها في رعاية وتأهيل الشباب المسلم ودعمها المتواصل لقضايا الأقليات المسلمة في الشرق والغرب بفكر ثاقب ورؤية حكيمة تنتهج التوسط والاعتدال.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها مدير مكتب الندوة في استراليا والباسفيك فؤاد عابدين لفضيلة المفتى والتي عرف فيها ببرامج الندوة المجتمعية الفاعلة ومناشطها الهادفة التي تحصن الشباب من التطرف والغلو وترشده إلى السلوكيات الايجابية التي تحث عليها تعاليم الإسلام.