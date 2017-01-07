تعليم الباحة يوظف أهداف فطن الوطنية والاجتماعية في المقررات الدراسية

انطلاقا من أهمية تكامل جوانب العملية التعليمية والتربوية عبر ما يقدم للطلاب والطالبات من مهارات ومعلومات ومعارف للرقي بمستوى الوعي العام للطلاب والطالبات ويتماشى وأهداف التعليم في المملكة.

حرصت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة على تضمين الخطة الدراسية في مراحل التعليم العام بما يدعم أهداف البرنامج الوطني الوقائي ( فطن ) ويوظف مقاصده السامية خلال اليوم الدراسي عبر المناشط والفعاليات التربوية والتعليمية و توجيه رسائل مباشرة وغير مباشرة تحوي مهارات ” فطن ” الشخصية والاجتماعية بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الوقائية الوطنية لبرنامج فطن ضمن سلسلة الأهداف الوجدانية الخاصة بكل درس أو مهارة في المقررات الدراسية وصولا لتنمية حصيلة الطالبات المعرفية و اللغوية و إكسابهم المهارات الحياتية إلى جانب تعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية التي تزخر بها المناهج .

وقد لاقت هذه المبادرة أصداء واسعة في الوسط التربوي والتعليمي على مستوى المملكة حيث حظيت مؤخرا بإشادة وزارية ووجها الأمين العام لمجلس أمناء فطن مدير عام البرنامج الوقائي الوطني فطن الأستاذ ناصر بن منصور العريني لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش نظير جهود الإدارة في نشر أهداف البرنامج الوقائي الوطني فطن بهدف تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للطالبات والوقاية من المشكلات السلوكية والانحرافات الفكرية وتنمية مهاراتهن الشخصية والاجتماعية لمساعدتهن في اكتساب المهارات الحياتية التي تجعل منهن قادرات على قيادة ذواتهن بإيجابية.

ومن جهته ثمن المدير العام الأستاذ سعيد مخايش مضامين خطاب الأستاذ العريني ،كما قدم شكره وتقديره لمساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات رئيسة اللجنة التنفيذية لبرنامج “فطن” الأستاذة نوال بنت علي الدرمحي على هذه المبادرة المتميزة ومردفا شكره لمنسقة البرنامج بشق البنات الأستاذة فاطمة سعد الزهراني ولكافة قائدات المدارس على الجهود المبذولة لنشر ثقافة البرنامج ودعا سعادته إلى ضرورة تقديم المبادرات الهادفة بالميدان التربوي للإسهام في التحصين النفسي للطلاب والطالبات، من خلال ما يقدمه البرنامج، لوقايتهم من آفة المخدرات والسلوكيات الخطرة، والأفكار المنحرفة، والسعي في تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية في إطار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.