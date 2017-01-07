أمير الباحة يتسلم تقريراً عن أعمال ومناشط مجلس شباب المنطقة 

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، تقريراً مفصلاً عن ابرز مناشط وأعمال مجلس شباب المنطقة خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى ابرز الخطط المستقبلية للمجلس .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه ، أمين عام مجلس شباب منطقة الباحة الدكتور أحمد بن حسن الفقيه ، ورؤساء اللجان بالمجلس ، حيث استمع سموه إلى شرح من الدكتور الفقية عما تضمنه التقرير من أعمال ومناشط .

ونوه سموه بما تضمنه التقرير من أعمال ومنجزات ، متمنياً سموه للمجلس التوفيق في تحقيق المزيد من الأعمال لخدمة أبناء المنطقة ، داعياً سموه الشباب إلى تقديم المبادرات والآراء التي تخدم المنطقة ومحافظاتها بما يحقق الأهداف المنشودة من خلال هذه المجالس المباركة .

وبين سمو أمير الباحة ما تمثله المشاركات الإيجابية للشباب نحو خدمة المجتمع من دعم أساسي في عملية التنمية بالمنطقة ، حاثاً سموه الشباب على ضرورة التمسك بمبادئ دينهم والمحافظة على مكتسبات وطنهم واستغلال قدراتهم في بناء الوطن والذود عنه في ضل ما يجدونه من دعم واهتمام من لدن الحكومة الرشيدة – أيدها الله – ، محذراً سموه في الوقت ذاته من الانحراف وراء الأفكار الهدامة التي يتبنها الفكر الضالة الذي يسعى إلى زعزعت أمن هذا البلد واستقراره .

وفي ختام الاستقبال تسلم سموه هدية تذكارية ، فيما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي